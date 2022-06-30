«Отвал башки»: красотка любовница Тимати снялась в «голом» белье

Валентина Иванова показала фигуру во всей красе.
Валентина Иванова. Фото: соцсети

Валентина Иванова. Фото: соцсети

Новая возлюбленная Тимати Валентина Иванова активно участвует в фотосессиях. Особенно часто девушку приглашают продемонстрировать нижнее белье.

На одной из недавних съемок модель позировала в нюдовом комплекте, декорированном черными перьями и идеально подчеркивающем ее точеную фигуру.

«Люблю телесные цвета, а вы?» — спросила Валентина у поклонников в соцсети, опубликовав бекстейдж со съемки.

Пользователи пришли в восторг от ролика.

«Просто отвал башки»; «Потрясная фигура»; «Идеальное тело! Поделись секретом, как питаешься и тренируешься»; «Умеет Тимур выбирать женщин»; «Огонь»; «Вот это женщина! Хороша, чертовка», — высказались они.

Напомним, Тимати дал понять,  что у него серьезные отношения, появившись с Валентиной на светских мероприятиях. Также рэпер и модель побывали вместе в нескольких путешествиях.

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