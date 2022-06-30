«Отвал башки»: красотка любовница Тимати снялась в «голом» белье

Новая возлюбленная Тимати Валентина Иванова активно участвует в фотосессиях. Особенно часто девушку приглашают продемонстрировать нижнее белье.

На одной из недавних съемок модель позировала в нюдовом комплекте, декорированном черными перьями и идеально подчеркивающем ее точеную фигуру.

«Люблю телесные цвета, а вы?» — спросила Валентина у поклонников в соцсети, опубликовав бекстейдж со съемки.