«Отвал башки»: красотка любовница Тимати снялась в «голом» белье

Новая возлюбленная Тимати Валентина Иванова активно участвует в фотосессиях. Особенно часто девушку приглашают продемонстрировать нижнее белье.
На одной из недавних съемок модель позировала в нюдовом комплекте, декорированном черными перьями и идеально подчеркивающем ее точеную фигуру.
«Люблю телесные цвета, а вы?» — спросила Валентина у поклонников в соцсети, опубликовав бекстейдж со съемки.
Пользователи пришли в восторг от ролика.
«Просто отвал башки»; «Потрясная фигура»; «Идеальное тело! Поделись секретом, как питаешься и тренируешься»; «Умеет Тимур выбирать женщин»; «Огонь»; «Вот это женщина! Хороша, чертовка», — высказались они.
Напомним, Тимати дал понять, что у него серьезные отношения, появившись с Валентиной на светских мероприятиях. Также рэпер и модель побывали вместе в нескольких путешествиях.
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