«Отфотошопилась до стройности»: как Бузова выглядит на фото и видео в мини-бикини

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих в стране. Она также успела проявить себя в других сферах. Артистка играет в театре и дает концерты.

Она не скрывает, что любит удивлять публику. Блондинка даже научилась танцевать на пилоне ради номера в своем шоу. А недавно она снова покинула Москву и приехала на съемки в Африку.