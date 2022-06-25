«Отфотошопилась до стройности»: как Бузова выглядит на фото и видео в мини-бикини

Телеведущая скинула юбку и показала фигуру во всей красе. Однако ее раскритиковали за фотошоп.
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды 

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих в стране. Она также успела проявить себя в других сферах. Артистка играет в театре и дает концерты.

Она не скрывает, что любит удивлять публику. Блондинка даже научилась танцевать на пилоне ради номера в своем шоу. А недавно она снова покинула Москву и приехала на съемки в Африку. 

С собой Ольга взяла не только множество нарядов, но и купальников. Обычно утро она посвящает спорту и нежится у бассейна.

На этот раз телеведущая покрасовалась в лифе-жатке и мини-юбке цвета Барби. Она устроила фотосессию в своем пляжном образе. Примечательно, что Бузова обнажила свои формы, показав стройную фигуру. 

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Однако поклонники стали обвинять ее в фотошопе. Многие уверены, что она сделала себя стройнее, а некоторые участки тела округлила. 

«Ольга, больше, больше... фотошопа, пожалуйста! Он вам очень идет!», «Она обернулась полотенцем?», «Розовый цвет вам к лицу, а вот блондинкой вам не идет, лично я так считаю», «Очень пошло и дешево, Оль, почему бы не выглядеть хоть чуточку порядочнее», «Отфотошопилась до стройности», — стали писать подписчики.

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Но также Ольга засняла себя на камеру и без стеснения показала, как выглядит на самом деле. Но поклонники продолжили ее критиковать, считая ее вид слишком вульгарным. Но артистка привыкла к хейтерам и не стала отвечать на уколы злопыхателей. 

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