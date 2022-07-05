«От себя кайфует»: Бузова в миниатюрных шортах и топе с кружевом засветила свои прелести

Ольга Бузова является одной из самых популярных телеведущих. Она долгое время вела шоу «Дом-2», а в прошлом году покинула проект.

Теперь блондинка ведет новые передачи и шоу. Она привыкла жить под прицелом камер, поэтому намерена каждый раз удивлять публику своими образами. Уже две недели звезда находится на съемках в Африке.