«От себя кайфует»: Бузова в миниатюрных шортах и топе с кружевом засветила свои прелести

Ольга Бузова является одной из самых популярных телеведущих. Она долгое время вела шоу «Дом-2», а в прошлом году покинула проект.
Теперь блондинка ведет новые передачи и шоу. Она привыкла жить под прицелом камер, поэтому намерена каждый раз удивлять публику своими образами. Уже две недели звезда находится на съемках в Африке.
В жаркой саванне Бузова предпочитает ходить в легких летних нарядах. Она носит маленькие платья и порой щеголяет в бикини. Примечательно, что она смогла похудеть. Теперь блондинка регулярно хвастается своими формами. Недавно она блеснула красотой в ярком бикини.
А вот 5 июля Ольга с утра устроила танцы у зеркала. Она облачилась в миниатюрные шорты и топ с кружевом. Телеведущая оголила свои бедра на камеру.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие отметили, что она преобразилась и стала еще краше. Еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Мне кажется, ты в идеальной форме», «Как классно похудела», «Просто милашка», «Ноги такие длинные», «Сама от себя кайфует», «Ну, животик теперь плоский», «А зачем так шорты задирать? Треснут же», «Оля, ты провокатор», — стали писать подписчики.