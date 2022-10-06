Осиная талия и пышный бюст: Топурия в латексных брюках и топе-бандо сразила изящными формами

На этот раз Кети приняла участие в модной съемке. Она примерила латексный костюм с облегающими брюками с высокой посадкой и топом-бандо. Певица блеснула пышным бюстом и осиной талией. Ей также сделали прическу с пучком и небрежными прядями. Она грациозно позировала перед камерой.

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