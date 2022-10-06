Осиная талия и пышный бюст: Топурия в латексных брюках и топе-бандо сразила изящными формами

Кети Топурия является известной певицей. Она уже много лет состоит в группе «А’Студио». В свое время ее поддержала даже Алла Пугачева. Артистка смогла покорить публику своими хитами, а также чувством стиля. Она в свое время похудела и стала щеголять в ярких костюмах и необычных платьях.
Теперь Кети даже выпускает свой бренд одежды. Она в обычно жизни носит джинсы, кардиганы и свитера. Певица растит двоих детей, поэтому ценит комфорт. Однако от гламурных образов она не отказывается.
На этот раз Кети приняла участие в модной съемке. Она примерила латексный костюм с облегающими брюками с высокой посадкой и топом-бандо. Певица блеснула пышным бюстом и осиной талией. Ей также сделали прическу с пучком и небрежными прядями. Она грациозно позировала перед камерой.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие были сражены образом Топурии.
«Самая красивая в мире», «Такая привлекательная», «Фигурка просто сногсшибательная», «Ой, словно кадры из 2000-х», «Такая красивая», «Просто слов нет! Роскошная», «Наряд прям идеально подчеркнул фигурку», — стали писать подписчики.