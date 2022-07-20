«Опять лицом повернулась»: Бузова в леопардовом купальнике вызвала оторопь у поклонников

Телеведущая решила устроить прощальную фотосессию в саванне. Однако откровенные кадры навлекли на нее гнев фанатов.
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже 18 лет строит карьеру и смогла добиться признания в шоу-бизнесе. За ее жизнью следят миллионы поклонников.

Артистка любит их удивлять. Поэтому не боится носить смелые наряды, а на своем шоу в Москве звезда станцевала на пилоне, сразив публику.

Уже несколько недель Ольга находится на съемках в Африке. Она не скрывает, что почти целый день проводит на работе. Однако телеведущая успевает заниматься спортом и хвастается нарядами. Несмотря на то что в саванне зима, она предпочитает носить шорты, туники и платья. 

На этот раз на работу Бузова отправилась в леопардовом купальнике. Она повязала парео на бедра.  По пути на съемки артистка устроила фотосессию. Она решила показать достоинства своей фигуры во всей красе. 

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

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Пикантные кадры понравились далеко не всем пользователям Сети. На Ольгу обрушились хейтеры, которые упрекнули ее в откровенном контенте. Даже преданные фанаты успели устать от подобных кадров.

«Голодная девушка», «Не стоит выпячивать свое одиночество», «Опять лицом повернулась!», «Так ты мужчин отпугнешь, а не заманишь», «Где твоя скромность?», «36 лет, а показать нечего», — стали писать подписчики.

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

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