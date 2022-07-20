«Опять лицом повернулась»: Бузова в леопардовом купальнике вызвала оторопь у поклонников

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже 18 лет строит карьеру и смогла добиться признания в шоу-бизнесе. За ее жизнью следят миллионы поклонников.
Артистка любит их удивлять. Поэтому не боится носить смелые наряды, а на своем шоу в Москве звезда станцевала на пилоне, сразив публику.
Уже несколько недель Ольга находится на съемках в Африке. Она не скрывает, что почти целый день проводит на работе. Однако телеведущая успевает заниматься спортом и хвастается нарядами. Несмотря на то что в саванне зима, она предпочитает носить шорты, туники и платья.
На этот раз на работу Бузова отправилась в леопардовом купальнике. Она повязала парео на бедра. По пути на съемки артистка устроила фотосессию. Она решила показать достоинства своей фигуры во всей красе.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
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Пикантные кадры понравились далеко не всем пользователям Сети. На Ольгу обрушились хейтеры, которые упрекнули ее в откровенном контенте. Даже преданные фанаты успели устать от подобных кадров.
«Голодная девушка», «Не стоит выпячивать свое одиночество», «Опять лицом повернулась!», «Так ты мужчин отпугнешь, а не заманишь», «Где твоя скромность?», «36 лет, а показать нечего», — стали писать подписчики.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды