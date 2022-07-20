«Опять лицом повернулась»: Бузова в леопардовом купальнике вызвала оторопь у поклонников

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже 18 лет строит карьеру и смогла добиться признания в шоу-бизнесе. За ее жизнью следят миллионы поклонников.

Артистка любит их удивлять. Поэтому не боится носить смелые наряды, а на своем шоу в Москве звезда станцевала на пилоне, сразив публику.