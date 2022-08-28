Опять без юбки: Бузова в алом мини-платье с бахромой обнажила упругие бедра на публике

А вот 27 августа Ольга посетила «MУЗОN FEST» в Москве. Для вступлений она подготовила несколько образов. Сначала артистка щегольнула в блестящем боди с ботфортами. А вот второй ее наряд оказался еще более смелым. Бузова в алом мини-платье с бахромой стала вилять бедрами. Она засветила прелести фигуры на публике.

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