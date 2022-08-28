Опять без юбки: Бузова в алом мини-платье с бахромой обнажила упругие бедра на публике

Ольга Бузова не скрывает, что привыкла много работать. Она содержит себя и родных. Бывшая звезда «Дома-2» не перестает сниматься в новых проектах. Также она играет в театре и дает концерты. Этим летом артистка предпочитает регулярно ездить за границу, но в конце августа звезда посвятила дни съемкам и выступлениям.
Еще недавно Ольга делилась кадрами, на которых щеголяла то в шелковом платье, то в элегантном костюме. Но после того, как к ней обратился с предложением поработать вместе Дмитрий Тарасов, артистка снова стала носить откровенны наряды. Накануне он а отправилась с подругами в ресторан, едва прикрыв бюст.
А вот 27 августа Ольга посетила «MУЗОN FEST» в Москве. Для вступлений она подготовила несколько образов. Сначала артистка щегольнула в блестящем боди с ботфортами. А вот второй ее наряд оказался еще более смелым. Бузова в алом мини-платье с бахромой стала вилять бедрами. Она засветила прелести фигуры на публике.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит блондинка. Многие осыпали Ольгу комплиментами. Но нашлись и те, кто осудил звезду.
«Опять юбку забыла», «Почему костюмы такие старые?», «Оля, ты прям огонек», «Видно же все!», «Зачем в таком выходить на сцену?», «На тебя же смотрят! Прикройся», «Ну ножки красивые», — стали писать подписчики.