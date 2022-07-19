«Оля, где скромность?»: Бузова скинула халатик в ванной комнате, блеснув фигурой на камеру

Ольга Бузова уже давно работает на телевидении. Она в этом году отметила 18-летие своей карьеры. Примечательно, что блондинка продолжает находить способы удивить публику.

Она ведет новые передачи, а также играет в театре и снимается в кино. В этом году звезда нашла время, чтобы отправиться в Африку.