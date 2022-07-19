«Оля, где скромность?»: Бузова скинула халатик в ванной комнате, блеснув фигурой на камеру

Ольга Бузова уже давно работает на телевидении. Она в этом году отметила 18-летие своей карьеры. Примечательно, что блондинка продолжает находить способы удивить публику.
Она ведет новые передачи, а также играет в театре и снимается в кино. В этом году звезда нашла время, чтобы отправиться в Африку.
Бузова уже почти месяц находится на съемках в саванне. Примечательно, что с собой она взяла множество нарядов. Телеведущая носит то мини-шорты, то короткие платья. Она также все чаще делится пикантными кадрами.
Накануне Ольга решила сыграть в теннис. При этом она была лишь в лосинах и лифе от купальника. А вот перед сном артистка покрасовалась в ванной комнате в алом шелковом халатике.
Потом она скинула одежду и стала позировать на камеру в нижнем белье. Бузова много занимается спортом и похвасталась постройневшими формами.
Примечательно, что в последнее время звезда все чаще делится подобными кадрами. Поклонники подозревают, что Бузова дразнит тайного возлюбленного.
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«Ну что за вечер без Оли», «Опять контент для взрослых», «Ох, зачем разделась», «Постройнела», «Для кого такие кадры?», «Зачем выпячивать свои прелести», «Оля, где скромность?» — прокомментировали кадры подписчики.