«Оля, даже грудь налилась!»: Бузова в лимонном мини-бикини обнажила выпирающий живот

Ольга Бузова уже давно строит карьеру на телевидении. Она ведет несколько проектов. Примечательно, что артистка в этом году снова ездила на съемки в Африку, а также снялась в обновленном кулинарном шоу.
Она успевает заниматься спортом и путешествовать. Этой осенью звезда часто покидает Москву, предпочитая отдыхать в Сочи.
Накануне Ольга тайно уехала из столицы. Она снова проводит время на Красной поляне. Телеведущая уже больше года пытается вернуться в форму, но пока ее усилия не увенчались успехом. Зачастую она носит откровенные наряды, которые не скрывают изъяны ее фигуры. А на курорте артистка щеголяет в шортах.
Примечательно, что Бузова не стесняется оголяться на камеру. На этот раз она покрасовалась в купальнике лимонного цвета. Телеведущая запечатлелась в бане без макияжа. Она позировала на камеру, не скрыв обнаженный живот и мощные бедра. Звезда сверкнула своим декольте. Поклонники были изумлены увиденным.
Не раз артистку подозревали в беременности. Эти кадры также вызвали споры в Сети. Многие отметили, что она поправилась.
«Ого, какой живот», «Уже не втянуть такой живот», «Кто-то много ест», «Словно беременная», «Оля, даже грудь налилась!»», «Похоже, что спорта меньше, чем еды в вашей жизни», «Может беременна?» — стали писать подписчики.