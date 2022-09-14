«Оля, даже грудь налилась!»: Бузова в лимонном мини-бикини обнажила выпирающий живот

Ольга Бузова уже давно строит карьеру на телевидении. Она ведет несколько проектов. Примечательно, что артистка в этом году снова ездила на съемки в Африку, а также снялась в обновленном кулинарном шоу.

Она успевает заниматься спортом и путешествовать. Этой осенью звезда часто покидает Москву, предпочитая отдыхать в Сочи.