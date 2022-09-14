«Оля, даже грудь налилась!»: Бузова в лимонном мини-бикини обнажила выпирающий живот

Телеведущая уехала в Сочи, где в первую же ночь предстала полураздетой.
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Ольга Бузова уже давно строит карьеру на телевидении. Она ведет несколько проектов. Примечательно, что артистка в этом году снова ездила на съемки в Африку, а также снялась в обновленном кулинарном шоу.

Она успевает заниматься спортом и путешествовать. Этой осенью звезда часто покидает Москву, предпочитая отдыхать в Сочи. 

Накануне Ольга тайно уехала из столицы. Она снова проводит время на Красной поляне. Телеведущая уже больше года пытается вернуться в форму, но пока ее усилия не увенчались успехом. Зачастую она носит откровенные наряды, которые не скрывают изъяны ее фигуры. А на курорте артистка щеголяет в шортах. 

Примечательно, что Бузова не стесняется оголяться на камеру. На этот раз она покрасовалась в купальнике лимонного цвета. Телеведущая запечатлелась в бане без макияжа. Она позировала на камеру, не скрыв обнаженный живот и мощные бедра. Звезда сверкнула своим декольте. Поклонники были изумлены увиденным.

Не раз артистку подозревали в беременности. Эти кадры также вызвали споры в Сети. Многие отметили, что она поправилась. 

«Ого, какой живот», «Уже не втянуть такой живот», «Кто-то много ест», «Словно беременная», «Оля, даже грудь налилась!»», «Похоже, что спорта меньше, чем еды в вашей жизни», «Может беременна?» — стали писать подписчики.

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