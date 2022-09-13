Ольга Бузова в шортах из денима обескуражила поклонников, оголив бедра

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она продолжает вести телепередачи, а также снимается в новых проектах и дает концерты.

В 36 лет артистка не успела обрести счастье в личной жизни. При этом она давно стала завидной невестой. Звезда завершает ремонт в своей квартире в Москве, которая стоит 120 миллионов рублей.