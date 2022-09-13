Ольга Бузова в шортах из денима обескуражила поклонников, оголив бедра

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она продолжает вести телепередачи, а также снимается в новых проектах и дает концерты.
В 36 лет артистка не успела обрести счастье в личной жизни. При этом она давно стала завидной невестой. Звезда завершает ремонт в своей квартире в Москве, которая стоит 120 миллионов рублей.
На этот раз Бузова после отдыха в Турции вернулась к работе, но постоянно находит время на спорт и встречи с подругами. Поклонники удивляют тому, что артистка постоянно ходит то в платьях, то в костюмах. Хотя настала осень и погода в Москве заставляет надевать куртки. На этот раз лук телеведущей еще больше удивил пользователей Сети.
Она покрасовалась в лифте в мини-шортах из денима и лимонной футболке с принтом. Толстовку в тон артистка повязала на талию. Она была без макияжа, но наложила фильтры. Также блондинка сделала высокий кукольный хвост.
«Штаны с собой, потому что тут холодно», — заявила звезда.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники высмеяли Бузову за неуместный наряд. Многие отметили, что телеведущая так много работает, что забыла, какое время года на дворе. Она блеснула бедрами во всей красе.
«В шортах? Осень на улице», «Оля, ты в курсе, что вернулась из Турции?», «Зачем так одеваться в такой холод? Хочется болеть?», «Да, кто-то забыл ей сказать, что зима близко», — прокомментировали пост подписчики.