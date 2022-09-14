Ольга Бузова в намокших стрингах сверкнула «раздобревшим» мягким местом во всей красе (горячее фото)

На этот раз Ольга покрасовалась в лимонном купальнике. Она решила остудится после парилки и искупалась в бассейне. В Сеть утекло фото, где артистка предстала в неудачной позе, встав на четвереньки прямо в воде. Она блеснула мягким место в намокших стрингах. При этом на ягодицах виднелись следы от загара.

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