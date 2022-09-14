Ольга Бузова в намокших стрингах сверкнула «раздобревшим» мягким местом во всей красе (горячее фото)

Ольга Бузова уже давно завоевала любовь публики. Она прославилась, когда попала в шоу «Дом-2», а потом стала его ведущей. Так как блондинка привыкла жить под прицелом камер, она продолжает активно делиться подробностями из своей жизни. Артистка хвастается нарядами, а недавно даже показала первые кадры из своей новой квартиры в Москве.
Однако порой Ольгу критикуют то за откровенные наряды, то за неидеальную фигуру. Уже длительное время телеведущая не может вернуться в форму. Хоть она и занимается спортом, почти каждый вечер ужинает артистка в ресторане. А на днях блондинка приехала в Сочи и снова направилась в любимую баню.
На этот раз Ольга покрасовалась в лимонном купальнике. Она решила остудится после парилки и искупалась в бассейне. В Сеть утекло фото, где артистка предстала в неудачной позе, встав на четвереньки прямо в воде. Она блеснула мягким место в намокших стрингах. При этом на ягодицах виднелись следы от загара.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники набросились на звезду с критикой за вульгарный кадр. «Ольга Игоревна, как всегда, шикарна», «Вид сзади слишком смелый», «Не надоело сидалищем красоваться?», «Слишком одинокая», «Видно, что ищет внимания», — стали писать пользователи Сети.