Ольга Бузова в черном нижнем белье подверглась критике поклонников

Ольга Бузова привыкла быть под прицелом камер, поэтому демонстрирует все, что касается ее жизни. Из-за чего теледиву нередко критикуют за излишнюю откровенность.
Примечательно, что Бузова на днях улетала в Африку на полтора месяца. Она будет находиться на съемках. Но артистка решила напомнить, что также играет в театре.
Она поделилась пикантным кадром, на котором предстала в черном нижнем белье с кружевом и в розовых лодочках на шпильке. Ольга с наручниками красовалась на сцене.
«Я очень надеюсь продолжить новый для себя путь в этом направлении», — призналась звезда.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонников взбудоражил пост телеведущей. Одни стали критиковать ее за полуголое фото, а другие поддержали ее стремление быть, так скажем, ближе к народу.
«Только не такую „культуру“ в массы, пожалуйста», «В театре не был, врать не буду, но такую девочку вижу впервые, это, конечно, красиво!», «Олечка, ты прекрасна, белье шикарное», «Причем тут театр и такое фото?», «Можно адрес борделя?», «А что не голая?», «Опять в трусах», «Ну, может, тебе повезет, и будет звездная роль», — стали писать подписчики.