Ольга Бузова в черном нижнем белье подверглась критике поклонников

Примечательно, что Бузова на днях улетала в Африку на полтора месяца. Она будет находиться на съемках. Но артистка решила напомнить, что также играет в театре.

Она поделилась пикантным кадром, на котором предстала в черном нижнем белье с кружевом и в розовых лодочках на шпильке. Ольга с наручниками красовалась на сцене.