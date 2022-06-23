Ольга Бузова мечтает о романе с Джерардом Батлером

Певица и телеведущая Ольга Бузова уже много лет ищет любовь. И то ли безуспешно, то ли образ девушки в поисках приносит ей больше всего хайпа.
На днях поклонники спросили 36-летнюю звезду в социальной сети, кому из голливудских актеров она дала бы шанс покорить ее сердце. Ольга ответила, что очень хочет познакомиться с Джерардом Батлером.
«Он прекрасен! И холост… Насколько я знаю, — добавила Бузова. — Если кто-то знаком с ним, киньте ему ссылочку на меня. Я обещаю, что ему уж точно отвечу в «директ».
Ольга Бузова мечтает, чтобы ей написал Джерард Батлер. Фото: соцсети
Ранее певица поделилась, каким хочет видеть своего будущего мужчину. Звезда желает, чтобы он имел серьезную работу, а не зарабатывал съемками танцев для соцсетей. Но главный критерий — он должен любить Ольгу такой, какая она есть. Именно ее, а не созданный ею публичный образ.
Напомним, что звезде фильма «300 спартанцев» Джерарду Батлеру 52 года. Не женат, детей нет, каждый год выпускает по два фильма. Отличный выбор, Оля!
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