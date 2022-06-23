Ольга Бузова мечтает о романе с Джерардом Батлером

Певица и телеведущая Ольга Бузова уже много лет ищет любовь. И то ли безуспешно, то ли образ девушки в поисках приносит ей больше всего хайпа.

На днях поклонники спросили 36-летнюю звезду в социальной сети, кому из голливудских актеров она дала бы шанс покорить ее сердце. Ольга ответила, что очень хочет познакомиться с Джерардом Батлером.