Округлилась со всех сторон: разгоряченная Бузова в купальнике выбежала на улицу и плюхнулась в бассейн

Ольга Бузова одна из тех, кто не стесняется демонстрировать свою фигуру в откровенных нарядах. Она готовила блистать на сцене, на красной дорожке и в эфире ТВ.
В свои 36 лет артистка успела проявить себя в разных сферах и завоевать множество наград. Однако пока лишь свою любовь найти она не смогла.
Этим летом Ольга много путешествует. Она ездила на съемки в Африку, а недавно у телеведущей были гастроли. Однако после расставания с Давой она стала чаще отдыхать.
К тому же, артистка занимается спортом, так как признается, что со временем ей стало сложно держать себя в форме. При этом Бузова частая гостья ресторанов.
На этот раз Бузова приехала в Сочи. Она весь день дразнила поклонников пикантными кадрами. Сначала артистка вышла на балкон топлес, а потом щегольнула в коротких шортах на корте для тенниса. Вечером ей захотелось попариться в бане.
В Сеть она выложила снимки, на которых позировала в неоновом купальнике. Бузова не скрыла выпирающий живот.
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Потом артистка решила выбежать на улицу и занырнула в бассейн. Ольга предпочла остудиться в воде. Однако поклонники заметили, что округлилась она со всех сторон, обратив внимание на ее вид сзади. Фанаты пришли в замешательство, так как она уже несколько месяцев занимается спортом.
«Оля, вот это формы!», «Откуда такой орех?», «Как ты успела так поправиться?», «Живот торчит! Ох», «Опять накушала себе животик», — стали писать фанаты.