Округлилась со всех сторон: разгоряченная Бузова в купальнике выбежала на улицу и плюхнулась в бассейн

Ольга Бузова одна из тех, кто не стесняется демонстрировать свою фигуру в откровенных нарядах. Она готовила блистать на сцене, на красной дорожке и в эфире ТВ.

В свои 36 лет артистка успела проявить себя в разных сферах и завоевать множество наград. Однако пока лишь свою любовь найти она не смогла.