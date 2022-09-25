«Ох, вот это вид!»: Мирослава Карпович без юбки выставила «бесстыдство» напоказ

Обычно Карпович примеряет вечерние платья или другие броские наряды на фотосессиях. А вот оголяться актриса предпочитает редко и на пляже, когда позирует в бикини. Но на этот раз она сразила поклонников. На новых фото Мирослава предстала в одной футболке. Она обнажила свои прелести. На актрисе также были черные чулки и туфли. Она показала стройные ноги.

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