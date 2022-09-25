«Ох, вот это вид!»: Мирослава Карпович без юбки выставила «бесстыдство» напоказ

Мирослава Карпович много лет строит карьеру актрисы. Она прославилась на всю страну, когда снялась в сериале «Папин дочки» с Лизой Арзамасовой и другими артистками. Но потом ей захотелось чего-то нового, поэтому она стала моделью. При этом Мирослава играет в театре. В свое время там она познакомилась с Павлом Прилучным, с которым жила больше года вместе.
В этом году Прилучный женился на новой избраннице Зепюр Брутян. Примечательно, что он публикует с ней фото и выходит в свет с возлюбленной. А вот с Карпович артист свой роман скрывал. Сама звезда «Папиных дочек» продолжает сниматься в фотосессиях и пока не говорит о личной жизни, как и раньше.
Обычно Карпович примеряет вечерние платья или другие броские наряды на фотосессиях. А вот оголяться актриса предпочитает редко и на пляже, когда позирует в бикини. Но на этот раз она сразила поклонников. На новых фото Мирослава предстала в одной футболке. Она обнажила свои прелести. На актрисе также были черные чулки и туфли. Она показала стройные ноги.
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Мирослава Карпович. Фото: соцсети звезды
Она рассказала, как лакомится эклерами, когда бывают перерывы между спектаклями. Карпович даже успевает сделать себе укладку. Она также решила сделать признание.
«P.S. Я в шортах», – написала звезда.
Однако поклонники с трудом ей поверили. Многие осыпали ее комплиментами. «Нереальная», «Ну что за ножки», «Тут шорты и не нужны», «Такая красивая», «Словно забыла юбку», «Выглядит очень пикантно», «Трусики-шорты скорее, да?», «Ох, вот это вид! Бесстыдство!», — стали писать подписчики.
Мирослава Карпович. Фото: соцсети звезды