«Ох, ноги просто от ушей»: 40-летняя Наталья Подольская в мини-юбке обнажила точеные бедра на камеру

Примечательно, что Наталья не стесняется демонстрировать свою фигуру. Летом она зачастую делилась кадрами, на которых красовалась в купальнике. Также певица носит порой откровенные наряды.

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