«Ох, ноги просто от ушей»: 40-летняя Наталья Подольская в мини-юбке обнажила точеные бедра на камеру

Наталья Подольская является популярной певицей. Раньше она много гастролировала. Теперь артистка совмещает карьеру и материнство. Своему мужу Владимиру Преснякову она подарила сыновей: семилетнего Артемия и годовалого Ивана. Звезда быстро вернулась в форму после родов. Она н перестает демонстрировать новые образы.
Примечательно, что Наталья не стесняется демонстрировать свою фигуру. Летом она зачастую делилась кадрами, на которых красовалась в купальнике. Также певица носит порой откровенные наряды.
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На этот раз Подольская приняла участие в фотосессии. Она предстала в топе-бандо и миниатюрной юбке кофейного цвета. Босоножки на каблуке дополняли образ. Артистка обнажила свои изящные бедра. Она также подчеркнула свою талию. Наталья сразила поклонников тем, в какой находится форме в 40 лет.
«Ох, какой вид», «Я не знала, что у вас такая фигурка», «Ох, ноги просто от ушей»«, «Я просто дар речи потеряла», «Это выглядит эффектно», «Повезло Володе», — стали писать пользователи Сети.