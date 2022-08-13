«Ох, какой вид»: Рудова в лифе-бандо и стрингах продемонстрировала подкачанные формы

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Зрители полюбили ее за роль в сериале «Татьянин день». Однако потом актриса захотела попробовать себя в другом амплуа.

Правда, режиссеры все чаще предлагают ей роли роковых красавиц, а вот блондинка мечтает о более серьезной работе. При этом в соцсетях звезда то и дело выкладывает пикантные фото.