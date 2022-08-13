«Ох, какой вид»: Рудова в лифе-бандо и стрингах продемонстрировала подкачанные формы

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Зрители полюбили ее за роль в сериале «Татьянин день». Однако потом актриса захотела попробовать себя в другом амплуа.
Правда, режиссеры все чаще предлагают ей роли роковых красавиц, а вот блондинка мечтает о более серьезной работе. При этом в соцсетях звезда то и дело выкладывает пикантные фото.
Обычно Наталья старается несколько раз в год ездить на море. Она признается, что не может жить без посещения теплых стран, где много солнца. Актриса также следит за своей фигурой, чтобы можно было ходить в женственных нарядах. В ее гардеробе есть корсеты, топы, шорты и миниатюрные платья. Рудова недавно призналась, что поправилась.
На этот раз она опубликовала пляжные снимки. Актриса позировала в двухцветном купальнике на пледике. Она выбрала лиф-бандо желтого цвета, который сдавил ее декольте, а также черные стринги. Наталья продемонстрировала свои подкачанные формы во всей красе. Она не стала прятать рельефный пресс и бедра.
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Рудова. Многие не поверили, что она не довольна своей фигурой.
«Совершенная», «Красивая, очаровательная девушка. Обожаю тебя!», «Ох, какой вид», «Просто сногсшибательная», «Какие у вас формы! Всем на зависть», — прокомментировали кадры подписчики.