«Ох, какая родинка в ложбинке»: Муцениеце в одном белье обнажила идеальные формы на камеру

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она признавалась, что сначала строила карьеру модели, но после переезда в Москву ей удалось сняться в сериале «Закрытая школа», который сделал ее знаменитой. Теперь в ее копилке десятки ярких ролей. После развода с Павлом Прилучным ей стало поступать еще больше предложений по работе.
На этот раз Агата начала осень с поездки в Латвию. Она устроила сыну Тимофею и дочке Мие небольшое путешествие. А когда актриса оказалась в Москве, то несколько вечеров подряд провела на красных дорожках и светских раутах. Несмотря на то, что Прилучный недавно снова женился, он продолжает забирать детей к себе на выходные.
Поклонники ранее заметили, что Муцениеце стал одеваться более женственно. Также она следит за фигурой. На этот раз актриса запечатлелась в нижнем белье. Пока она была одна дома, то решила скинуть одежду. Агат блеснула округлым бюстом на камеру. Агата покрасовалась под музыку без макияжа.
«У меня мурашки», – отметила звезда.
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Поклонники отметили, что актриса обладает природной красотой. Муцениеце сразила поклонников своими формами, хотя недавно она призналась, что набрала пару килограммов за отпуск.
«Ну очень красивая», «Выглядишь роскошно», «Агата, какая ложбинка», «Ну прям слов нет», «Дома любая девушка так ходит», «Ох, какая родинка в ложбинке», «Пашка теперь вас недостоин», — стали писать пользователи Сети.