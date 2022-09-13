«Ох, какая родинка в ложбинке»: Муцениеце в одном белье обнажила идеальные формы на камеру

Поклонники ранее заметили, что Муцениеце стал одеваться более женственно. Также она следит за фигурой. На этот раз актриса запечатлелась в нижнем белье. Пока она была одна дома, то решила скинуть одежду. Агат блеснула округлым бюстом на камеру. Агата покрасовалась под музыку без макияжа.

«У меня мурашки», – отметила звезда.

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