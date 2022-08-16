«Ох, как завизжала»: Бузова разделась до белья и нырнула в ледяное озеро (видео)

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она строит карьеру телеведущей и часто появляется в разных шоу. Однако в этом году артистка также возобновила концерты.
Не так давно она провела время на гастролях, но потом устроила себе отпуск. Блондинка отправилась в Сочи, где успела не только попариться в бане.
Примечательно, что Ольга отправилась в горы и несколько дней не выходила на связь. Ей удалось встревожить публику, но на этот раз она опубликовала кадры, сделанные в дикой природе. Телеведущая позировала в купальнике среди табуна лошадей. Однако оказалось, что также Бузова посетила озеро Кардывач, где решила искупаться.
Звезда разделась до нижнего белья и плюхнулась в ледяное озеро. Сначала она хотела красиво позировать, но стала визжать и буквально выскочила из воды. При этом артистка засветила свои пышные формы. Ольга была без макияжа. Она едва смогла скрыть испуг, когда оказалась в холодной воде.
«Кардывач является одним из самых красивых в Краснодарском крае и располагается на высоте 1838 м над уровнем моря. Это один из самых популярных районов Кавказского государственного природного заповедника.
Цвет озера меняется в зависимости от времени года. Весной вода почти зеленая, осенью — синяя. Примерно 7–8 месяцев в году озеро покрыто льдом, поэтому даже в летнее время температура около 10–12 градусов! Но не искупаться там я не могла», — поделилась звезда.
Поклонники отметили, что восхищены ее смелостью. Однако многих видео насмешило. «Боже, какие прекрасные пейзажи», «А какие глаза по пять рублей», «Ох, как завизжала», «Ты там всех животных напугала», «Словно без трусов», — стали писать подписчики.