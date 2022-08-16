«Ох, как завизжала»: Бузова разделась до белья и нырнула в ледяное озеро (видео)

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она строит карьеру телеведущей и часто появляется в разных шоу. Однако в этом году артистка также возобновила концерты.

Не так давно она провела время на гастролях, но потом устроила себе отпуск. Блондинка отправилась в Сочи, где успела не только попариться в бане.