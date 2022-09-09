«Ох, черевички Manolo Blahnik»: Бородина засняла Скулкину в платье-халате с перьями и постройневшую Картункову

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Позже Екатерина уже была в блузке с цветочным принтом и черных брюках. Пояс позволил подчеркнуть ее талию. Она общалась с Ольгой Картунковой, которая тоже оказалась на съемках. Они обсуждали смех, КВН и шутки.

«Палю вас, красотки мои», — умилилась Ксения.

Поклонникам стало интересно, в каком проекте снялись актрисы. Многие поразились тому, как похудела Ольга. Напомним, что она смогла похудеть на 84 килограмма.