«Ох, черевички Manolo Blahnik»: Бородина засняла Скулину в платье-халате с перьями и постройневшую Картункову

Телеведущая оказалась в одной съемочной студией с актрисами, которые раньше выступали в КВН. Она решила тоже показать свое чувство юмора и сравнила Екатерину Скулину с диваном из-за пестрого наряда.
Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды

Ксения Бородина уже почти 20 лет работает на телевидении. Она продолжает вести скандальное шоу «Дом-2». В прошлом году Ксения пережила развод с Курбаном Омаровым. После этого она стала не только чаще веселиться с подругами и путешествовать. Телеведущая теперь посещает светские рауты и съемки новых проектов.

Так недавно Бородина запустила онлайн-курсы, которые направлены на помощь женщинам, страдающих в отношениях. А 8 сентября телеведущая оказалась на съемках, где встретила Екатерину Скулкину. Бывшая участница КВН щегольнула в атласных брюках и шелковом халате с перьями. 

«Девочки, не интересуют гобелены? Перья? Подушечку хотите заказать на диван?» – стала высмеивать свой наряд актриса. 

«Смотри, чтобы на тебя не села сегодня! Не легла!» – подыграла Бородина.

«Самый удобный диван в мире!» – похвалила себя артистка. 

«Самый красивый диван», – добавила телеведущая.

«Ты просто божественна!», – одарила Ксению комплиментами Скулкина.

«Масюнь, еще ничего не готово! Подожди!» – заявила ей звезда телестройки.

«Это ты еще не готова!» – изумилась актриса.

«Смотри, от павлина что-то есть ( трогает перья на наряде). Ох, черевички Manolo Blahnik! Красивая какая девочка у нас», – захвалила ее Бородина.

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Позже Екатерина уже была в блузке с цветочным принтом и черных брюках. Пояс позволил подчеркнуть ее талию. Она общалась с Ольгой Картунковой, которая тоже оказалась на съемках. Они обсуждали смех, КВН и шутки. 

«Палю вас, красотки мои», – умилилась Ксения.

Поклонникам стало интересно, в каком проекте снялись актрисы. Многие поразились тому, как похудела Ольга. Напомним, что она смогла похудеть на 84 килограмма.

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