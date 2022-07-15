Оказалась обычной девушкой: Нюша в облегающих велосипедках засветила располневшие ноги

Нюша является популярной исполнительницей. Она уже много лет выступает на сцене и старается каждый год выпускать новые треки. Однако лишь недавно певица стала готовиться к выходу из декрета.

У нее растет маленький сын Саффрон. А также у нее есть дочка Серафима-Симба. Вместе с мужем звезда недавно приехала в Москву, хотя живет в Дубае.