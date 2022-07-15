Оказалась обычной девушкой: Нюша в облегающих велосипедках засветила располневшие ноги

Нюша является популярной исполнительницей. Она уже много лет выступает на сцене и старается каждый год выпускать новые треки. Однако лишь недавно певица стала готовиться к выходу из декрета.
У нее растет маленький сын Саффрон. А также у нее есть дочка Серафима-Симба. Вместе с мужем звезда недавно приехала в Москву, хотя живет в Дубае.
В скором времени Нюша вернется на сцену. Она возобновила репетиции и отшила новые костюмы, так как еще не вернулась в форму после родов.
Свободное время артистка посвящает детям и вечеринкам. Но на этот раз она устроила тренировку. На новом фото певица покрасовалась в велосипедках в облипку.
Нюша. Фото: соцсети звезды
Однако потом Нюша уже в футболке оверсайз и велосипедках танцевала. Она была на каблуках, так как это была репетиция. Однако наряд на этот раз лишь подчеркнул ее располневшие ноги.
Поклонники удивились тому, что артистка фото казалась стройнее. Ко всему прочему, она была без макияжа. Звезда не постеснялась показать естественную красоту.
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Поклонники решили, что Нюша еще успеет наверстать упущенное.В прошлом году Кети Топурия жаловалась, что после рождения сына не может постройнеть. Но уже через год она снова блеснула точеной фигурой.