Оголила живот: Рудова в ультрамодном костюме цвета Барби и топе в облипку отметилась на премьере

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она не скрывает, что мечтает о большой и интересной роли. Хотя поклонники успели полюбить ее за работу в сериале «Татьянин день».
Примечательно, что актриса в последнее время все чаще играет роковых красоток. В кадре она предстает в миниатюрных платьях и других женственных нарядах.
На этот раз Наталья решила провести время вне дома. Она уже отдохнула в Турции, поэтому может похвастаться загаром. Примечательно, что актриса после съемок в Африке постройнела. Однако она не перестает над собой работать.
21 июля Рудова отправилась в столичный кинотеатр на премьеру картины «Наследие». На этот раз она облачилась в костюме цвета Барби с широкими брюками.
Лук дополнили белый топ, сумка в тон и кеды. Актриса предпочла сделать акцент на своем рельефном прессе. Наталья покрасовалась на камеру. К слову, именно такие наряды стали особенно актуальны в этом году.
Поклонники восхитились тем, в какой форме находится актриса. Многие отметили, что Наталья может дать фору даже моделям. К слову, розовый этим летом стал хитом сезона.
«Ну что за красотка», «Выглядишь бесподобно», «С такой фигуркой можно жакет снять», «Очень стильная», «Как я люблю эту девушку», «Животик идеальный», «На такую чику не налюбуешься», — стали писать подписчики.