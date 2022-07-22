Оголила живот: Рудова в ультрамодном костюме цвета Барби и топе в облипку отметилась на премьере

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она не скрывает, что мечтает о большой и интересной роли. Хотя поклонники успели полюбить ее за работу в сериале «Татьянин день».

Примечательно, что актриса в последнее время все чаще играет роковых красоток. В кадре она предстает в миниатюрных платьях и других женственных нарядах.