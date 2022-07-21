«Ого, какая»: Глюкоза блеснула сочными формами в купальнике с декольте до пупка

Фолловеры пришли в восторг от форм артистки.

«Ого, какая красотка»; «Невероятно хороша»; «Ты просто бомба»; «Такая кошечка! Никогда не скажешь, что скоро 40 лет»; «Идеальное тело! Другим звездам стоит брать пример, как следить за собой», — высказались они.

Напомним, Глюкоза сама построила успешную карьеру. О том, как певица добилась популярности, — в материале Teleprogramma.pro.