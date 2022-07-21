«Ого, какая»: Глюкоза блеснула сочными формами в купальнике с декольте до пупка

Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, подразнила публику в соцсети пикантным снимком. 36-летняя певица показала точеную фигуру, позируя в купальнике у бассейна.
На фото звезду запечатлели в синем монокини с экстремально глубоким декольте, игриво стянутом шнуровкой. Она распустила длинные светлые волосы и присела на бортик у воды, во всей красе показав пышные бедра и тонкую талию.
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Глюкоза. Фото: соцсети
Фолловеры пришли в восторг от форм артистки.
«Ого, какая красотка»; «Невероятно хороша»; «Ты просто бомба»; «Такая кошечка! Никогда не скажешь, что скоро 40 лет»; «Идеальное тело! Другим звездам стоит брать пример, как следить за собой», — высказались они.
Напомним, Глюкоза сама построила успешную карьеру. О том, как певица добилась популярности, — в материале Teleprogramma.pro.