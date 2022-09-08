«Очень круто и к лицу!»: Бородина щегольнула в кардигане-пальто цвета сочной травы – хите сезона

Минувшим летом Ксения только с дочками дважды ездила в Турцию, не считая ее поездок без детей. Она устраивала шопинг, пополняя гардероб нарядами зарубежных брендов. А 1 сентября телеведущая уже облачилась в куртку из кожи. Она не скрывает, что не любит холода. Поэтому Бородина всегда утепляется.

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