«Очень круто и к лицу!»: Бородина щегольнула в кардигане-пальто цвета сочной травы – хите сезона

Ксения Бородина прославилась благодаря шоу «Дом-2». Она не скрывает, что не сразу стала богатой, но теперь телеведущая живет на широкую ногу. После развода с Курбаном Омаровым она осталась жить в огромном доме с дочками: Марусей и Теоной. Зачастую звезда телестройки ездит отдыхать на дорогие курорты.
Минувшим летом Ксения только с дочками дважды ездила в Турцию, не считая ее поездок без детей. Она устраивала шопинг, пополняя гардероб нарядами зарубежных брендов. А 1 сентября телеведущая уже облачилась в куртку из кожи. Она не скрывает, что не любит холода. Поэтому Бородина всегда утепляется.
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Примечательно, что накануне она уже похвасталась свитером оверсайз, который можно носить как платье. Также на съемках Ксения щегольнула в брюках-бананах и кардигане-капльто из плюшевой ткани яркого цвета сочной травы. В сочетании с кроссовками у нее получился стиль спорт-шик.
«Зеленый цвет – очень круто и к лицу! Я могу сказать, что сейчас самые актуальные вот такие кардиганы! Что-то короткое носить лучше в машине, а если идешь по улице, то хочется укутаться. Очень холодно!
Сейчас на такую погоду как раз такая история очень актуальна. Классный кардиган. Во-первых, он очень мягкий, приятный к телу. В нем реально тепло! Когда захожу в помещение, срзу скидываю его, потому что жарко», – поделилась звезда.