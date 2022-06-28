«Образ вне времени и вне возраста»: Пугачева в мини-шортах и кедах продемонстрировала стройность ног в Израиле

Поклонники осыпали комплиментами артистку, которой уже 73 года. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Алсу Арна.

«У Аллы Пугачевой всегда были прекрасные ноги. Ее образы в основном акцентировали внимание на ногах. И вне зависимости, сколько лет человеку, тем более что сейчас нет строгих правил относительно возраста, главное, чтобы ноги были в форме и выглядели эстетично. Белый цвет является трендом, особенно в летнее время года. Пугачева выдержала total whit. На ней свободная рубашка, которая создает воздушность, легкость в верхней части тела. Такой летний беспроигрышный образ. Этот образ вне времени и вне возраста — классика. Повторюсь, здесь Алла Борисовна демонстрирует действительно стройность своих ног, и мы не можем судить ее за это», — высказалась эксперт.

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Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете теории моды, а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 год работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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