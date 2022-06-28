«Образ вне времени и вне возраста»: Пугачева в мини-шортах и кедах продемонстрировала стройность ног в Израиле

Алла Пугачева уже давно стала легендарной певицей. Однако на пенсии она почти не дает концертов, предпочитая посвящать время семье.
Вместе с мужем Максимом Галкиным артистка растит детей — Лизу и Гарри. Пара обычно живет в замке в деревне Грязь, но зимой они уехали в Израиль, где остановились на вилле у родных.
Даже некоторые коллеги осуждают Аллу Борисовну за отъезд. Сама артистка заверила, что к осени вернется домой. Пока она видится с друзьями и наслаждается теплой погодой. А Галкин ездит на гастроли. Но недавно он с родней отметил свой день рождения.
Примечательно, что на море Примадонна носит наряды в белом цвете. На днях муж заснял ее в мини-шортах, майке и рубашке оверсайз. Тотал лук дополнили кеды. Она подчеркнула свои стройны ноги. Артистка даже отказалась от шиньона.
Алла Пугачева. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали комплиментами артистку, которой уже 73 года. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Алсу Арна.
«У Аллы Пугачевой всегда были прекрасные ноги. Ее образы в основном акцентировали внимание на ногах. И вне зависимости, сколько лет человеку, тем более что сейчас нет строгих правил относительно возраста, главное, чтобы ноги были в форме и выглядели эстетично.
Белый цвет является трендом, особенно в летнее время года. Пугачева выдержала total whit. На ней свободная рубашка, которая создает воздушность, легкость в верхней части тела.
Такой летний беспроигрышный образ. Этот образ вне времени и вне возраста — классика. Повторюсь, здесь Алла Борисовна демонстрирует действительно стройность своих ног, и мы не можем судить ее за это», — высказалась эксперт.
А другие звездные новости читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». Подпишитесь, если вы еще этого не сделали.
Справка Teleprogramma.pro:
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете теории моды, а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 год работала в Италии, затем продолжила в Москве.