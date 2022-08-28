Образ с изюминкой: Бородина в струящемся белом платье с кружевом повеселилась в ночном клубе

Ксения Бородина является единственной ведущей шоу «Дом-2», которая ведет проект с его основания. Ей удалось стать богатой и знаменитой. Она предпочитает жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать.
Уже год телеведущая находится в разводе с Курбаном Омаровым. Она купила себе несколько квартир, а летом постоянно путешествовала.
Недавно Бородина вернулась к съемкам. Она также готовит дочек к началу учебного года. Однако телеведущая не перестает веселиться. Недавно она отметилась на концерте Леонида Агутина. А теперь Ксения решила отправится с подругами в ночной клуб.
Для этого она облачилась в белое струящееся платье с кружевом и шелковую рубашку песочного цвета с романтичным принтом. Туфли на каблуке и алая помада завершали образ.
На публике Бородина без стеснения танцевала и пела. Она подпевала, когда слышала хиты Зиверт, Анны Айсти и других популярных звезд. Светская львица отрывалась вместе с подругами. К слову, на днях она решила восхититься собой. Она вспомнила, как спустя два месяца после развода уже выглядела хорошо и отрывалась с друзьями.