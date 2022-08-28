Образ с изюминкой: Бородина в струящемся белом платье с кружевом повеселилась в ночном клубе

Ксения Бородина является единственной ведущей шоу «Дом-2», которая ведет проект с его основания. Ей удалось стать богатой и знаменитой. Она предпочитает жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать.

Уже год телеведущая находится в разводе с Курбаном Омаровым. Она купила себе несколько квартир, а летом постоянно путешествовала.