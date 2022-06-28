Обожает Врубеля, лето, работу и семечки: 15 фактов о Ляйсан Утяшевой

28 июня свой день рождения отмечает известная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева. В 2022 году ей исполнилось 37 лет.

По этому случаю спортсменка решила еще больше открыться своим поклонникам и опубликовала в Telegram 15 фактов о себе.

Хоть я и Рак, но от него взяла только «все в дом, все в дом». Очень домашняя. Вместо тусовок лучше соберу друзей дома. Если вдруг что-то где-то можно забрать с собой, обязательно воспользуюсь случаем. Совершенно не мнительная и не подвержена мнению со стороны. Этим отболела в 16-18 лет. Родилась в год Красного быка, от него взяла больше, чем от Рака — невероятно упертая и очень верная своим друзьям. Люблю много работать. Единственные люди, кто может меня ранить — мои близкие. Когда молчат о чем-то, якобы не желая меня обидеть, для меня это приравнивается к вранью. Лучше честно сказать, вместе решить проблему, чем ее замалчивать. Любимый фильм — «Гладиатор» с Расселом Кроу. Музыка, актерская игра — восторг! Любимые сериалы — «Острые козырьки», «Викинги», «Карточный домик». Любимая актриса из сериалов — Робин Райт. Из полнометражных фильмов — Анджелина Джоли, Моника Беллуччи. Мечтаю погрузиться в просторы Алтая. Обожаю М.А. Врубеля. Раньше на каждый мой день рождения, мы с мамой ходили в Третьяковскую галлерею. Я не могла оторваться от картины «Демон сидящий». Любимое время года — лето, месяц — июль. Обожаю наблюдать многогранный цвет молодой зелени в природе. Это единственный цвет, который невозможно повторить (даже на фотографиях он пропадает). В одежде предпочитаю — черный и красный, изредка — белый. Верю, что все происходит не просто так. Замечаю знаки судьбы, но особо не заморачиваюсь. Убеждена, что преданность, любовь, азарт к профессии и трудолюбие — решающие факторы. В людях ценю — честность, чувство юмора и доброту. Если в человеке это есть, значит это мой человек. Над всем остальным, я считаю, можно поработать. Я страшный трудоголик. Для меня работа — это рост и жизнь. Только так можно находиться в постоянном потоке общения с людьми, слышать разные мнения, реакции. Это очень интересный процесс развития — постоянная огранка. За клюкву и красную смородину душу продам. Несмотря на невероятную оскомину после. Очень люблю сидеть у костра с детьми и рассказывать разные истории, слушать их истории, делиться всем — это что-то из сокровенного для меня. Признаюсь, я семечный наркоман. Для меня сам момент щелканья семечек — отдых.

Звезда отметила, что теперь «стала совсем взрослой», и поблагодарила поклонников за интерес к своей персоне.

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