«О таком только мечтают»: Самбурская в крохотном бикини впечатлила поджарой фигуркой (фото)

Осенью Настасья отправилась отдыхать в Турцию. Она дразнит поклонников пляжными кадрами. На этот раз актриса запечатлелась в черном миниатюрном бикини. Она обнажила округлый бюст и плоский живот с рельефом. Самбурская похвасталась поджарой фигурой во всей красе. Она стояла у ванной без макияжа.

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