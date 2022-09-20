«О таком только мечтают»: Самбурская в крохотном бикини впечатлила поджарой фигуркой (фото)

Настасья Самбурская уже много лет снимается в кино. Славу ей принесла роль в сериале «Интерны». Она также открыла в себе талант в сфере музыки, так как начала петь. Артистка также не боится быть резкой и часто отвечает хейтерам. Звезда в свои 35 лет не состоит в отношениях. Она недавно даже зарегистрировалась на сайте знакомств.
Самбурская не скрывает, что много времени уделяет внешности. Она активно занимается спортом, как и ее коллега Наталья Рудова. В последнее время артистка все чаще делится смелыми кадрами, на которых позирует в бикини.
Осенью Настасья отправилась отдыхать в Турцию. Она дразнит поклонников пляжными кадрами. На этот раз актриса запечатлелась в черном миниатюрном бикини. Она обнажила округлый бюст и плоский живот с рельефом. Самбурская похвасталась поджарой фигурой во всей красе. Она стояла у ванной без макияжа.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены увиденным. Многие осыпали ее комплиментами. «Просто невероятная», «Вот это пресс», «Невозможно красивая», «О таком только мечтают», «Просто нет слов», «Сколько работы над собой», «Ох, какая фигурка», «Наряды скрывают такую красоту», — стали писать подписчики.