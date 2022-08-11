«О, как горячо!»: Муцениеце в «голом» купальнике повернулась к камере своим достоинством

Агата Муцениеце уже давно знакома зрителям, так как снимается в кино больше 10 лет. Она дебютировала в картине «Закрытая школа».

Потом ей удалось сняться в фильмах «Тобол», «Честный развод». Рядом с ней был один из самых известных актеров в России Павел Прилучный. Однако в 2020 году они развелись.