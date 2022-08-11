«О, как горячо!»: Муцениеце в «голом» купальнике повернулась к камере своим достоинством

Агата Муцениеце уже давно знакома зрителям, так как снимается в кино больше 10 лет. Она дебютировала в картине «Закрытая школа».
Потом ей удалось сняться в фильмах «Тобол», «Честный развод». Рядом с ней был один из самых известных актеров в России Павел Прилучный. Однако в 2020 году они развелись.
На этот раз Агата провела несколько недель в родной Латвии. Она свозила дочку Мию и сына Тимофея в деревню. Актриса ела ягоду с грядок и ходила в трениках. А вот 11 августа она уже была в Москве.
Ей захотелось отдохнуть без детей, поэтому артистка отправилась за город, где с подругами нежилась в бассейне.
В соцсетях Муцениеце опубликовала пикантное видео. Она решила заснять себя на шезлонге. Сначала актриса подставила бедра солнцу.
Она много занимается спортом, поэтому без стеснения носит нюдовое бикини. А потом Агата решила применить фильтр с пламенем. Она стала красоваться на камеру с подругой, демонстрируя декольте.
«Друзья, я нашла нам классный фильтр. Это мое внутреннее состояние и внешнее. О, как горячо! Жарко!» — заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие отметили, что после развода она только похорошела. Фанаты переживают, что пока у актрисы не было новых отношений. По крайней мере, она не рассказывала о мужчинах, которые были у нее после Прилучного.
«Какая красивая», «Это точно горячо», «А почему у вас нет парня? Такая крутая фигура! Характер вообще божественный», «С вами не соскучишься», «Ох, вот это вид», «Хороша со всех сторон», — прокомментировали пост подписчики.