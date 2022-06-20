Нюша в самом модном купальнике сезона сразила поклонников своей фигурой

Нюша является одной из самых популярных исполнительниц в России. Она не раз получала награды за свои хиты и клипы.
Певица намерена и дальше радовать поклонников, но в прошлом году ушла в декретный отпуск. Она теперь воспитывает не только дочку Серафиму-Симбу, но и маленького сына. Звезда заверила, что скоро познакомит его с фанатами.
Но на этот раз артистка решила поделиться своим пляжным фото. Нюша несколько месяцев находилась в Дубае, где теперь живет с семьей.
Но она хочет вернуться на сцену, поэтому прилетела в Москву и начала тренировки. А пока певица решила блеснуть фото в модном купальнике, который скрывает живот на кадре из ОАЭ. Она позировала в лифе и бикини с высокой посадкой и цветочным принтом. Такой купальник стал хитом сезона.
Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что Нюша обладает роскошной фигурой. Она грациозно сидела на подвесном кресле возле пляжа. Певица похвасталась бронзовым загаром.
«Какая милашка», «Ох, вот это загар», «Вы роскошно выглядите», «Нюша, а у вас мощные ноги», «Любимая певица теперь обладает фигурой Бейонсе», «А после родов вы не похудели! Прям выглядите, как обычная женщина», «Красотка», «Всем бы мамам такую фигуру», — прокомментировали пост подписчики.