Нюша в самом модном купальнике сезона сразила поклонников своей фигурой

Нюша является одной из самых популярных исполнительниц в России. Она не раз получала награды за свои хиты и клипы.

Певица намерена и дальше радовать поклонников, но в прошлом году ушла в декретный отпуск. Она теперь воспитывает не только дочку Серафиму-Симбу, но и маленького сына. Звезда заверила, что скоро познакомит его с фанатами.