Нюша блеснула фигурой в духе Ким Кардашьян в бикини на тонких тесемках

Нюша уже много выступает на сцене. Ее хиты не раз возглавляли хит-парады. Она не скрывает, что раньше так много гастролировала, что едва находила время на отдых.

Певица теперь большую часть времени посвящает семье. Она счастлива в браке с Игорем Сивовым. Пара недавно отпраздновала годовщину со дня свадьбы.