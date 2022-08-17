Нюша блеснула фигурой в духе Ким Кардашьян в бикини на тонких тесемках

Нюша уже много выступает на сцене. Ее хиты не раз возглавляли хит-парады. Она не скрывает, что раньше так много гастролировала, что едва находила время на отдых.
Певица теперь большую часть времени посвящает семье. Она счастлива в браке с Игорем Сивовым. Пара недавно отпраздновала годовщину со дня свадьбы.
На этот раз Нюша решила провести отпуск насыщенно. Она посетила Бали, а потом прилетела на Мальдивы. Певица успевает отдыхать и посвящать время детям. У нее растут дочка Серафима-Симба и сын Саффрон. Однако она публикует в отдыха много пикантных кадров. Артистка позирует в купальнике и танцует в мокром платье.
На этот раз Нюша решила запечатлеть свое отражение в панорамном окне. Она предстала в миниатюрном бикини на тесемках. Певица обнажила свои округлые формы в духе Ким Кардашьян. Ей удалось взбудоражить поклонников. Многие отметили, что после родов она стала еще привлекательнее.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
«Какая дива», «А почему не в цвете? Могла бы себя фоткать, а не отражение», «Даже так видно, что вкусная со всех сторон», «Ох, какая цыпочка», «Просто дразнишь», «Бедра раздались», — стали писать подписчики.