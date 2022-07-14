«Ну ведь хороша!»: постройневшая Нетребко в купальнике сразила пляж в Италии своим декольте

Анна Нетребко является известной оперной певицей. Она большую часть жизни выступает на сцене. Артистка привыкла к тому, что ее гастроли расписаны на год вперед.
Но в связи с ситуацией в мире на этот раз она больше отдыхает. Весной певица ездила в Великобританию и США. А потом побыла с родными дома в Вене.
Примечательно, что недавно Анна дала концерт в Вероне. Она успевает в Италии не только работать, но и отдыхать. Более того, артистка славится своим чувством стиля.
Она носит струящиеся платья, подбирает яркие сумки и аксессуары. Также Нетребко носит шорты с блузками и рубашками. На этот раз она провела выходной на пляже.
На этот раз 50-летняя Нетребко поделилась кадрами, на которых позирует в купальнике. Она выбрала слитный яркий монокини с глубоким декольте.
Даже на пляже певица надела шляпку и модные очки с квадратной оправой. Она не скрыла свою постройневшую фигуру, блеснув формами во всей красе. Анна успела загореть.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Что может вас испугать в море? Волны? Медузы? Акулы? Глубина?» — написала звезда.
Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит артистка. Нетребко получила сотни комплиментов. К слову, она обычно предпочитает не публиковать откровенные кадры.
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«Стильный образ», «Ну ведь хороша!», «Какая же вы красивая, наша родная», «Настоящая дива», «Богиня», «Вы в невероятной форме», «Всем бы так выглядеть в 50 лет», «Декольте сногсшибательное», — прокомментировали пост подписчики.