«Ну ведь хороша!»: постройневшая Нетребко в купальнике сразила пляж в Италии своим декольте

Анна Нетребко является известной оперной певицей. Она большую часть жизни выступает на сцене. Артистка привыкла к тому, что ее гастроли расписаны на год вперед.

Но в связи с ситуацией в мире на этот раз она больше отдыхает. Весной певица ездила в Великобританию и США. А потом побыла с родными дома в Вене.