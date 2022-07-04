Ножки — космос: Рудова в тонкой рубашке засветила свои прелести на пляже в Турции

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она может похвастаться яркими ролями. Многие зрители ее знают по роли в сериале «Татьянин день».
А другие видели, как она предстала без одежды в картине «Бихэппи». В свои 39 лет артистка обладает стройной фигурой. Она зачастую носит женственные наряды, привлекая к себе внимание.
Недавно Рудова отправилась в Турцию. Она отдыхает с подругами. Актриса уже делилась кадрами с морской прогулки и красовалась в кукольном платье, едва прикрыв свои формы.
Теперь на пляже она отметилась в мини-шортах из денима и льняной рубашке оверсайз, которую застегнула на одну пуговицу. Наталья оголила свои изящные бедра и стройные ноги.
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Актриса позировала на белом песке среди пальм. К слову, в Турции также отдыхает Ксения Бородина. Еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». Поклонник восхитились фигурой Рудовой. Многие осыпали ее комплиментами.
«Наташа, ты прекрасно выглядишь», «Классная такая», «Ай, какие ножки», «Выглядите божественно», «Ну вы куколка! Какая игривая улыбка», Фигурка у вас безупречная», «Ножки — космос», — прокомментировали кадры подписчики.