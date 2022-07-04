Ножки — космос: Рудова в тонкой рубашке засветила свои прелести на пляже в Турции

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она может похвастаться яркими ролями. Многие зрители ее знают по роли в сериале «Татьянин день».

А другие видели, как она предстала без одежды в картине «Бихэппи». В свои 39 лет артистка обладает стройной фигурой. Она зачастую носит женственные наряды, привлекая к себе внимание.