«Ножки эталонные»: Севастьянова в мини-шортах и топике сразила «кукольной фигурой» поклонников

Каролина Севастьяноваявляется известной гимнасткой. Она много лет посвятила спорту и может похвастаться большим количеством наград. Восемь лет назад она завоевала олимпийское золото, а потом завершила карьеру. Теперь Каролина регулярно путешествует. Порой она снимается в телевизионных шоу.
Примечательно, что Севастьянова не так давно снова оказалась в Монако. Она отдыхает там со своим бойфрендом. Обычно вечерами гимнастка облачается в женственные платья. Она наряжается для ресторанов. А днем спортсменка любит загорать у бассейна. Она без стеснения позирует в бикини.
На этот раз Каролина запечатлелась в оранжевых мини-шортах и топике. Она похвасталась пышным декольте и осиной талией. Наряд также подчеркнул ее точеные ножки. Гимнастка может похвастаться бронзовым загаром.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит чемпионка. Многие отметили, что у нее фигура, как у куклы Барби. Ей стали писать множество комплиментов. «Ох, ну что за девочка», «Фигура у вас бесподобная», «Нельзя быть такой красивой», «Какая красивая», «Ножки такие изящные», «Я сражена», «Ножки эталонные», — стали писать подписчики.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды