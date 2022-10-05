«Ножки эталонные»: Севастьянова в мини-шортах и топике сразила «кукольной фигурой» поклонников

На этот раз Каролина запечатлелась в оранжевых мини-шортах и топике. Она похвасталась пышным декольте и осиной талией. Наряд также подчеркнул ее точеные ножки. Гимнастка может похвастаться бронзовым загаром.

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Поклонники были сражены тем, как выглядит чемпионка. Многие отметили, что у нее фигура, как у куклы Барби. Ей стали писать множество комплиментов. «Ох, ну что за девочка», «Фигура у вас бесподобная», «Нельзя быть такой красивой», «Какая красивая», «Ножки такие изящные», «Я сражена», «Ножки эталонные», — стали писать подписчики.