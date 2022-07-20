«Номер один в летнем гардеробе»: Стеша Маликова отметилась в белом платье бэби-долл и шляпке-конотье на отдыхе

Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка Маликова. Многие адресовали ей комплименты. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Ткань, шитье, выполненное из натуральных материалов – номер один в летнем гардеробе. Важный нюанс – вещь должна быть актуального кроя и подходить именно Вашей фигуре.

На Стефании удачный пример актуального летнего платья, в котором в жару очень комфортно. Оно свободного кроя, но одновременно приталенное. Это придает силуэту женственности. Кстати, длина мини снова в моде, она пришла на смену так полюбившейся миди.

Но что касается длины- это тоже индивидуальный критерий. Выбирайте то, в чем комфортно именно Вам. Соломенная шляпа-конотье хорошо дополняет подобные платья создавая воздушный и романтичный силуэт.

Вообще такие платья хорошо сочетаются с аксессуарами в стиле бохо, отличительной чертой которых являются различные висящие элементы – кольца, перья, цветы, разноцветные браслеты.

Пляжная сумка в клетку завершает образ, делая его не только красивым, но и очень практичным, ведь в нее поместится все самое необходимое», – высказалась эксперт.