«Номер один в летнем гардеробе»: Стеша Маликова отметилась в белом платье бэби-долл и шляпке-конотье на отдыхе

Стеша Маликова является дочкой Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. Она с малых лет оказывалась на концертах, светских раутах и красных дорожках.
Наследница артистка стала интересоваться модой. Еще во время учебы в МГИМО она запустила свой бренд одежды. Теперь юная бизнесвумен хвастается трендовыми нарядами.
Не так давно Маликова отправилась в Турцию. Она полетала на воздушном шаре. При этом дочка артистка успела покрасоваться в мини-шортах, а также в модных брюках и блузке лазурного цвета. С собой она взяла не один чемодан с нарядами.
На этот раз для прогулки Стеша облачилась в белое платье бэби-долл с многослойной юбкой. Легкий хлопковый наряд с рукавами-колокольчиками подчеркнул ее стройность.
Она дополнила лук шляпкой и сережками-кольцами. Маликова взяла с собой яркую сумку-шоппер. Она давно полюбила кукольные образы.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка Маликова. Многие адресовали ей комплименты. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.
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«Ткань, шитье, выполненное из натуральных материалов – номер один в летнем гардеробе. Важный нюанс – вещь должна быть актуального кроя и подходить именно Вашей фигуре.
На Стефании удачный пример актуального летнего платья, в котором в жару очень комфортно. Оно свободного кроя, но одновременно приталенное. Это придает силуэту женственности. Кстати, длина мини снова в моде, она пришла на смену так полюбившейся миди.
Но что касается длины- это тоже индивидуальный критерий. Выбирайте то, в чем комфортно именно Вам. Соломенная шляпа-конотье хорошо дополняет подобные платья создавая воздушный и романтичный силуэт.
Вообще такие платья хорошо сочетаются с аксессуарами в стиле бохо, отличительной чертой которых являются различные висящие элементы – кольца, перья, цветы, разноцветные браслеты.
Пляжная сумка в клетку завершает образ, делая его не только красивым, но и очень практичным, ведь в нее поместится все самое необходимое», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.
Виктория Шабанова. Фото: Teleprogramma.pro