Ноги длиннее пальм: Лопырева в топе-бюстье с глубоким декольте и мини-шортах света с ума фанатов

Виктория Лопырева уже много лет работает моделью и ведет свой блог. Она победила в конкурсе «Мисс Россия», что сделало ее знаменитой.

С тех пор блондинка не только успела поработать на телевидении, но и стала мамой. Она растит сына Марка Лео, с которым живет в Дубае. Звезда организует разные мероприятия и не пропускает светских раутов.