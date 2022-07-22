Ноги длиннее пальм: Лопырева в топе-бюстье с глубоким декольте и мини-шортах света с ума фанатов

Виктория Лопырева уже много лет работает моделью и ведет свой блог. Она победила в конкурсе «Мисс Россия», что сделало ее знаменитой.
С тех пор блондинка не только успела поработать на телевидении, но и стала мамой. Она растит сына Марка Лео, с которым живет в Дубае. Звезда организует разные мероприятия и не пропускает светских раутов.
Недавно Виктория решила провести время в Москве. Она увиделась с мамой и вышла в свет с мужем Игорем Булатовым. Модель то облачалась в элегантные платья, то предпочитала комфортные джинсы и блузки.
Теперь Лопырева приехала в Майами. Она зачастую ездить отдыхать в США. В свое время там она родила ребенка.
На этот раз блондинка вышла на прогулку в черном топе-бандо и джинсовых мини-шортах. Образ дополнили трендовые сандалии, жакет и сумка Chanel. Виктория засветила декольте и длинные ноги.
Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
«Распространяя свет», – написала она.
В скором времени Виктория отметит 39-летие. Поклонники поразились тому, в какой она находится форме.
Многие осыпали ее комплиментами. «Какая же красивая, шикарный образ», «Эти ноги спасут мир», «Вам словно 20 лет», «Фигурка такая, что зависть пробирает», «Ожившая Барби», «Ноги длиннее пальм», «Блондинка на миллион», — стали писать подписчики.