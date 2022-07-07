Нину Добрев бросил бойфренд, когда ее взяли на роль в «Дневники вампира»

В 2009 году молодая актриса Нина Добрев получила свою звездную роль в популярном сериале «Дневники вампира». Однако это знаковое событие в ее жизни обернулось драмой в отношениях.

В новом интервью 33-летняя артистка рассказала, что в тот период она встречалась с актером, который так же пробовался на роль в упомянутый сериал. Молодой человек, имя которого девушка не называет, мог стать персонажем Дэймоном Сальваторе, но так и не прошел кастинг.

«Они собирались выбрать его, но в итоге не выбрали. Но меня взяли на роль. А потом стало как-то неловко», — вспоминает Добрев в подкасте XOXO.

После этого, по словам актрисы, ее отношения с молодым человеком продержались совсем недолго, и в итоге пара рассталась. А на роль вампира Дэймона взяли актера Иэна Сомерхолдера, с которым Нина потом встречалась в 2010–2013 годах.

Вспоминая тот кастинг, актриса отметила, что ее заставляли играть «любовную химию» со множеством молодых мужчин.

«Я чувствовала себя заезженной пластинкой, потому что четыре часа говорила одни и те же слова. Все партнеры стали выглядеть для меня одинаково и сливались друг с другом», — поделилась звезда.

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Напомним, что в итоге сериал обрел бешеную популярность и растянулся на восемь сезонов.

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