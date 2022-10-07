«Никакой скромности, а потом проблемы в браке»: Нюша в миниатюрных шортах эффектно раздвинула ноги

Нюша является одной из самых известных певиц в России. Она всю молодость посвятила гастролям и записыванию новых треков. К 30-ти годам артистка вышла замуж за Игоря Сивова.

У нее появилась дочка Серафима-Сима. А в прошлом году она снова сделала паузу в карьере. У нее родился сын Саффрон.