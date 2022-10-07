«Никакой скромности, а потом проблемы в браке»: Нюша в миниатюрных шортах эффектно раздвинула ноги

Нюша является одной из самых известных певиц в России. Она всю молодость посвятила гастролям и записыванию новых треков. К 30-ти годам артистка вышла замуж за Игоря Сивова.
У нее появилась дочка Серафима-Сима. А в прошлом году она снова сделала паузу в карьере. У нее родился сын Саффрон.
До недавнего времени Нюша прятала лицо сына, но теперь она открыто его показывает. Также певица заявила, что пережила измену в прошлом году, но простила мужа. Однако в ее соцсетях стало гораздо больше пикантных фото.
А накануне Нюша отправилась на занятия по стрейчингу. Она поделилась провокационным видео. Певица позировала в крохотных шортах. Она раскинула ноги в шпагате на специально тренажере. Артистка засветила свое пространство между ног во всей красе. Она приблизила камеру, похваставшись растяжкой.
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Поклонники были впечатлены. Однако многие посчитали кадры слишком пикантными. «Вот это у вас ноги», «Такая смешная с гулькой на голове», «Зачем такое показывать?», «Никакой скромности, а потом проблемы в браке», «Очень впечатляет», «Нюша уже не та», «Ты совершенствуешь свою растяжку?» — стали писать пользователи Сети.