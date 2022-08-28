Никакого белья: Рудова в белоснежном костюме на голое тело лишила дара речи фанатов

В последнее время Наталья жалуется, что поправилась. Она делится кадрами, на которых позирует в бикини. Поклонники в свою очередь считают, что блондинка только похорошела. Даже в облегающих нарядах она смотрится привлекательно, считают они. А накануне Рудова отправилась на премьеру сериала «Жизнь по вызову», где снялась с Прилучным.