Никакого белья: Рудова в белоснежном костюме на голое тело лишила дара речи фанатов

Наталья Рудова является известной актрисой. Она снялась многих фильмах и сериалах. Примечательно, что ей хочется получать серьезные роли, но так как она эффектная блондинка с тонкой талией, режиссеры ей предлагают играть светских львиц и роковых красавиц. В этом году звезда уже поработала с Дмитрием Нагиевым и Павлом Прилучным.
В последнее время Наталья жалуется, что поправилась. Она делится кадрами, на которых позирует в бикини. Поклонники в свою очередь считают, что блондинка только похорошела. Даже в облегающих нарядах она смотрится привлекательно, считают они. А накануне Рудова отправилась на премьеру сериала «Жизнь по вызову», где снялась с Прилучным.
Для красной дорожки артистка выбрала белоснежный атласный костюм. Брюки-дудочки подчеркнули ее стройность, а приталенный жакет позволил ей блеснуть декольте. От нижнего белья она отказалась. В какой-то момент актриса едва не оголила грудь полностью перед публикой, но во время свела руки обратно.
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
«Просто красотка», «Нет слов», «Это те самые мятые брюки», «Какое декольте», «Выглядите роскошно», «Без белья очень миленько», «Нет слов», «Опасный вы наряд выбрали», «Белье тут бы пригодилось», «Лишила дара речи, красотка», — стали писать подписчики. А вот Прилучный в этот день гулял свадьбу с Зепюр Брутян.