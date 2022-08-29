«Нигде не набедокурила!»: Катерина Ковальчук пожалела, что ни разу не была задержана полицией

29-летняя актриса Катерина Ковальчук сыграла в новом комедийном сериале «На страже пляжа», премьера которого состоится на ТНТ 5 сентября.

Пассии Гарика Харламова досталась роль типичной пацанки — прямой противоположности женственного характера самой артистки. Рассказывая о своей героине, Катерина поделилась деталями собственного прошлого.

«Я, например, с детства такая нежная, женственная, поэтому мне было сложно — пришлось в себе это искать: какую-то серьезность, жесткость, принципиальность, — говорит Ковальчук. — Меня ведь даже в полицию никогда не забирали, и я сейчас прям жалею: «Ну почему меня никогда не забирали в отделение! Почему я нигде не набедокурила!» Это же такой опыт бесценный!»