Ушла после «поцелуя душами взасос»: в Сети подозревают, что Бородина из ревности «выкинула» Искандарову из «Последнего героя»

Шестой выпуск реалити «Последний герой» стал настоящим праздником для хейтеров Александра Лося. Объединение племен закончилось для этого участника вылетом — и не без предательства со стороны соплеменника. К сожалению, своих фанатов разочаровала и Женя Искандарова.

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В Сети гадают, почему она решила обменять свою кандидатуру на выбывшего Павла Ярыгина. Фанаты хотели бы верить, что на то у нее были веские причины. Но злопыхатели не прочь поязвить на тему того, что Женя на самом деле не такая классная, как о ней привыкли думать.

Вождь на час

Когда «медведи» и «волки» объединились и превратились в «снежных барсов», встал вопрос о новом вожде. Между собой снова столкнулись Алан Царикаев и Александр Лось. В единоличном испытании не на силу, а на смекалку, победителем вышел последний. Так он взял реванш у соперника за разгромное поражение на воде.