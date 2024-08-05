Ушла после «поцелуя душами взасос»: в Сети подозревают, что Бородина из ревности «выкинула» Искандарову из «Последнего героя»

Шестой выпуск реалити «Последний герой» стал настоящим праздником для хейтеров Александра Лося. Объединение племен закончилось для этого участника вылетом — и не без предательства со стороны соплеменника. К сожалению, своих фанатов разочаровала и Женя Искандарова.
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В Сети гадают, почему она решила обменять свою кандидатуру на выбывшего Павла Ярыгина. Фанаты хотели бы верить, что на то у нее были веские причины. Но злопыхатели не прочь поязвить на тему того, что Женя на самом деле не такая классная, как о ней привыкли думать.
Вождь на час
Когда «медведи» и «волки» объединились и превратились в «снежных барсов», встал вопрос о новом вожде. Между собой снова столкнулись Алан Царикаев и Александр Лось. В единоличном испытании не на силу, а на смекалку, победителем вышел последний. Так он взял реванш у соперника за разгромное поражение на воде.
В единоличном испытании не на силу, а на смекалку, Александр Лось победил Алана Царикаева. Фото: ТВ-3
К сожалению, звание вождя — это еще не его авторитет. «Медведи» и «волки» к объединению пришли в равном количестве — по четыре человека от племени. К Лосю с самого начала были вопросы — и среди своих, и среди соперников. А перед голосованием личный иммунитет выиграл себе «волк» Дмитрий Конышев. Он же и стал тем пятым голосом, который на голосовании указал Лосю на дверь. В Сети победителя «Выжить в Самарканде» никто не пожалел.
НатНет: «Лось, конечно, сильный, но не его компания тут. Победы достоин только Пышненко!»
channel29431086: «Мои участники, слава богу, на месте остались».
Юлия Воронкова: «Наконец-то Лося выгнали».
fancy: «Тут все за Лося распереживались? В субботу вернется этот вождь».
channel39349426: «Саша Лось так любит детей, но у него есть родной сын. Ничего нигде про него не говорит, зато везде про любовь к чужим детям».
Людмила: «Как Лосю стелили самаркандский ковер, 10 млн пихали. Он думал, что на всех шоу будет с ним так. Главное, историю послезливей сочинить. А тут не прокатило. Зря комаров кормил».
Мутная рокировка
Также бурные обсуждения в Сети вызвал и добровольный уход Искандаровой из проекта. Во-первых, этого ничего не предвещало — ведь Женя не нытик. Во-вторых, жертва в пользу Павла посчиталась интернет-пользователями бессмысленной: мол, инертного Ярыгина могут запросто выкинуть на следующем голосовании.
channel33101186: «Блин, я только из-за Искандаровой смотрела».
Ксения: «Жалко, что Женя ушла, я за нее болела. А теперь за кого? За Ваню, наверное, да за Диму. Не за Колю же».
rutube_account_13859475: «Жека, зачем...»
channel36621739: «Женька... ты чего наделала! Зачем? Пашка же полешко, они продуют с ним все испытания».
Женя Искандарова хорошо проявляла себя на шоу со всех сторон. Фото: ТВ-3
Несмотря на то что Искандарова является народной любимицей, хейтеров у нее тоже предостаточно. Они высказали свои, более токсичные версии в отношении поступка «медведицы».
rutube_account_13934867: «Женя сдалась, не умея проигрывать».
𝕸𝖎𝖍𝖆𝖎𝖑 𝕾𝖍𝖆𝖕𝖔𝖛𝖆𝖑𝖔𝖛: «Свалила домой, ей тут неинтересно, это же не заграница. Теперь, наверно, сунется в «Звезды в джунглях» или в «Сокровища императора. Второй сезон».
Елена Субботина: «Это Женя, не Африка и Китай, это родной Алтай! Не сдюжила».
Алексей Кудреватых: «Женя разочаровала. Зачем приходить и потом сваливать, занимать место нормальных людей и вместо себя оставлять выгнанного. Паша реально ни о чем, ничего не может…»
Тем не менее многие предполагают, что у Искандаровой имеются реальные причины на самовыпил, о которых она умалчивает. Основных предположений два. Возможно, Женя беременна, ведь на днях она заинтриговала подписчиков сообщением о том, что они первыми узнают о важных вещах в ее жизни. Вторая теория связана с неожиданным любовным треугольником, который образовался на алтайском проекте некоторое время назад.
channel36621739: «О-о-о-о, я что подумала... а может, Женю «попросили» после поцелуя «душами взасос»?! Так-с, так-с».
diana skazkina «Женя Искандарова, молодец, что рокирнулась».
Флирт Жени и Коли дорого обошелся Искандаровой, считают в Сети. Фото: ТВ-3
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