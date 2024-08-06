Симба, Аполлон, Лионель, Гектор и не только: какими необычными именами называют звезды своих детей

В уже ставшей знаменитой многодетной семье Тепляковых родился девятый ребенок. Мальчик получил необычное имя Альрик Финист Ольрион. В принципе в этом семействе все имена замысловатые.

Ну, вот посудите сами: Хеймдалль, Лейя, Терра, Айлунг, Фейлунг, Тесей, Сулейман. Из этого списка явно выбивается старшая Алиса, которая училась в МГУ в восьмилетнем возрасте.

Впрочем, тренд не называть сыновей и дочерей Петями и Машами существует и среди звезд. Давайте вспомним наших селебрити, которые нарекли детей необычными именами.

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Нюша и Симба

Так, Нюша назвала свою старшую дочь Симбой. Как объясняла сама певица, она просто хотела сделать девочку уникальной.

«Такого сочетания ни у кого нет, звучит красиво. В свое время я поменяла имя в паспорте, не захотела оставаться Анной, ведь это самое распространенное имя. А теперь и дочь моя — единственная в своем роде», — призналась певица.

Также тогда Нюша рассказывала, что они с мужем (теперь уже бывшим) очень любят мультфильм «Король Лев». И очень здорово, если имя будет ассоциироваться с этим мультиком.

Режиссер Валерия Гай-Германика назвала старшую дочь Октавией. На вопрос, чем обусловлен такой выбор, Валерия ответила, что ничем, просто ей так захотелось. Режиссер выбирала между Агриппиной и Лукрецией и сочла, что девочка — вылитая Октавия.

Вторую дочь Германика назвала Севериной, что уже никого не удивляло. А третий сын получил имя, исторически рифмующееся с именем Октавии, — Август. (имеется в виду римский император Октавиан Август). Сейчас как раз его месяц.