Симба, Аполлон, Лионель, Гектор и не только: какими необычными именами называют звезды своих детей

В уже ставшей знаменитой многодетной семье Тепляковых родился девятый ребенок. Мальчик получил необычное имя Альрик Финист Ольрион. В принципе в этом семействе все имена замысловатые.
Ну, вот посудите сами: Хеймдалль, Лейя, Терра, Айлунг, Фейлунг, Тесей, Сулейман. Из этого списка явно выбивается старшая Алиса, которая училась в МГУ в восьмилетнем возрасте.
Впрочем, тренд не называть сыновей и дочерей Петями и Машами существует и среди звезд. Давайте вспомним наших селебрити, которые нарекли детей необычными именами.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Нюша и Симба
Так, Нюша назвала свою старшую дочь Симбой. Как объясняла сама певица, она просто хотела сделать девочку уникальной.
«Такого сочетания ни у кого нет, звучит красиво. В свое время я поменяла имя в паспорте, не захотела оставаться Анной, ведь это самое распространенное имя. А теперь и дочь моя — единственная в своем роде», — призналась певица.
Также тогда Нюша рассказывала, что они с мужем (теперь уже бывшим) очень любят мультфильм «Король Лев». И очень здорово, если имя будет ассоциироваться с этим мультиком.
Режиссер Валерия Гай-Германика назвала старшую дочь Октавией. На вопрос, чем обусловлен такой выбор, Валерия ответила, что ничем, просто ей так захотелось. Режиссер выбирала между Агриппиной и Лукрецией и сочла, что девочка — вылитая Октавия.
Вторую дочь Германика назвала Севериной, что уже никого не удивляло. А третий сын получил имя, исторически рифмующееся с именем Октавии, — Август. (имеется в виду римский император Октавиан Август). Сейчас как раз его месяц.
Валерия Гай Германика. Фото: Global Look Press
Среднего сына Сергея Жукова зовут Энджел. По словам самого музыканта, таким именем он поблагодарил Бога за рождение ребенка.
Сергей Шнуров и Аполлон
А вот Сергей Шнуров, очевидно, поклонник древнегреческой мифологии. Так, его старшего сына зовут Аполлон — в честь бога любви. Дочка же артиста носит имя Серафима.
Не мог не отличиться в этом смысле и Никита Джигурда. Так, его детей от Яны Павелковской зовут Артемий-Добровлад и Илья-Максимилиан. В союзе с фигуристкой Мариной Анисиной у него появилось еще двое детей-погодок — сын Мик-Анжель Крист и дочь Эва-Влада.
Сергей Шнуров. Фото: Global Look Press
Певица Светлана Лобода назвала младшую дочь Тильдой. Поклонники артистки считают, что такое необычное имя малышка получила в честь предполагаемого отца — солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Впрочем, эта информация может быть только звездной сплетней.
Ведущая Ольга Шелест, а также ее муж — клипмейкер Алексей Тишкин — нарекли старшую дочь Музой, а младшую — Айрис, что в переводе с английского языка значит «радуга».
Виктория Лопырева и Лионель
Телеведущая и модель Виктория Лопырева — большая поклонница футбола. Неудивительно, что ее сын был назван Марком-Лионелем — в честь знаменитого футболиста, чемпиона мира Лионеля Месси. Правда, родился он 5 февраля — в один день со знаменитым соперником Месси Криштиану Роналдо.
А вот Виктория Боня назвала дочь от миллионера Алекса Смерфита в честь голливудской актрисы Анджелины Джоли — Анджелина Летиция.
Анна Седокова с сыном Гектором. Фото: соцсети Анны Седоковой
Сына Анны Седоковой зовут Гектор, а сын Мота носит не менее экзотичное имя Соломон.
Читайте также: