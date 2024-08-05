Встречалась с Владом Кадони и увела Никиту Кузнецова у двух соперниц: как ведущая «Дома-2» Нелли Ермолаева нашла свое счастье за периметром

Ведущая проекта «Дом-2» Нелли Ермолаева готова принять самое активное участие в судьбе мамы Виктории Лысковец, Вероники.

Ермолаева хочет помочь женщине с переездом из Беларуси в Москву, найти ей достойного жениха и устроить в хорошую школу ее младшего сына Андрея, брата Виктории. Как выяснилось, такую заботу о Веронике Лысковец Нелли отчасти проявляет и потому, что ее сын Мирон подружился с Андреем.

Нелли Ермолаева очень любит своего сына, которого воспитывает теперь в браке с Алексеем Смагажевским. Но ее путь к личному счастью был тернист и долог.

Романы Нелли Ермолаевой на «Доме-2»

Нелли Ермолаева появилась на свет 13 мая 1986 года в Новокуйбышевске Самарской области в обеспеченной семье. После окончания школы Нелли поступила в Самарскую государственную академию культуры и искусств, где училась на факультете туризма и экскурсионной деятельности.

Параллельно с учебой подрабатывала моделью. После завершения института два года работала администратором в ресторане. А потом в ее жизни случился «Дом-2».

Впервые девушка пришла туда летом 2009 года и сразу же окунулась в водоворот любовных страстей. Так, сначала она хотела закрутить роман с Рустамом Солнцевым, но эта попытка оказалась неудачной. Потом Нелли обратила внимание на Льва Анькова, а затем на Влада Кадони. Какое-то время они даже жили в VIP-доме, но эту пару разрушили постоянные ссоры.

Через некоторое время Нелли переключилась на Никиту Кузнецова. Причем этот романтический тандем сложился при довольно необычных обстоятельствах. Никита выбирал между двумя девушками, и ему нужен был взгляд со стороны. Чтобы сделать правильный выбор, Кузнецов пригласил Ермолаеву пожить с ними. И в итоге выбрал Нелли…