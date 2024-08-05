Встречалась с Владом Кадони и увела Никиту Кузнецова у двух соперниц: как ведущая «Дома-2» Нелли Ермолаева нашла свое счастье за периметром

Ведущая проекта «Дом-2» Нелли Ермолаева готова принять самое активное участие в судьбе мамы Виктории Лысковец, Вероники.
Ермолаева хочет помочь женщине с переездом из Беларуси в Москву, найти ей достойного жениха и устроить в хорошую школу ее младшего сына Андрея, брата Виктории. Как выяснилось, такую заботу о Веронике Лысковец Нелли отчасти проявляет и потому, что ее сын Мирон подружился с Андреем.
Нелли Ермолаева очень любит своего сына, которого воспитывает теперь в браке с Алексеем Смагажевским. Но ее путь к личному счастью был тернист и долог.
Романы Нелли Ермолаевой на «Доме-2»
Нелли Ермолаева появилась на свет 13 мая 1986 года в Новокуйбышевске Самарской области в обеспеченной семье. После окончания школы Нелли поступила в Самарскую государственную академию культуры и искусств, где училась на факультете туризма и экскурсионной деятельности.
Параллельно с учебой подрабатывала моделью. После завершения института два года работала администратором в ресторане. А потом в ее жизни случился «Дом-2».
Впервые девушка пришла туда летом 2009 года и сразу же окунулась в водоворот любовных страстей. Так, сначала она хотела закрутить роман с Рустамом Солнцевым, но эта попытка оказалась неудачной. Потом Нелли обратила внимание на Льва Анькова, а затем на Влада Кадони. Какое-то время они даже жили в VIP-доме, но эту пару разрушили постоянные ссоры.
Через некоторое время Нелли переключилась на Никиту Кузнецова. Причем этот романтический тандем сложился при довольно необычных обстоятельствах. Никита выбирал между двумя девушками, и ему нужен был взгляд со стороны. Чтобы сделать правильный выбор, Кузнецов пригласил Ермолаеву пожить с ними. И в итоге выбрал Нелли…
Нелли Ермолаева и Никита Кузнецов на проекте «Дом-2»
Уязвленный Влад Кадони хотел вернуть Нелли Ермолаеву: дарил ей подарки, приглашал на свидания. Однажды в дело вмешалась и Ксения Собчак, которая пригласила Ермолаеву на свидание с богатыми бизнесменами, проходившее за периметром телестройки. Это привело Никиту Кузнецова в ярость. Американские горки в их отношениях продолжались до тех пор, пока в 2010 года Кузнецов не сделал Ермолаевой предложение руки и сердца.
Свадьба состоялась уже 14 февраля 2011 года и прошла в итальянском городе Вероне. Торжество демонстрировалось в рамках «Дома-2», но после свадебной церемонии влюбленные приняли решение жить за периметром телестройки.
К несчастью, любовная лодка разбилась о быт. Кузнецов вернулся на проект, а Нелли начала строить свою личную жизнь заново.
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Отношения с Кириллом Андреевым и рождение сына
Вторым мужем Нелли стал владелец московской сети ресторанов Кирилл Андреев (не путать с солистом группы «Иванушки»), с которым она впервые встретилась на светской вечеринке. Мужчина младше звезды «Дома-2» на четыре года.
Между ними завязались отношения. Несмотря на то что предложение руки и сердца от Кирилла прозвучало еще в 2014 году, некоторое время влюбленные жили в гражданском браке.
Долгожданная свадьба прошла 7 июня 2016 года в ресторане Royal Bar в Москве. Праздник был оригинальным: помещение оформлялось в черно-розовых тонах, по всему ресторану были установлены манежи с белыми кроликами.
Нелли Ермолаева и Кирилл Андреев. Фото: соцсети Нелли Ермолаевой
Медовый месяц пара провела на Бали. В ноябре 2017 года Нелли вручала артистам премию «Золотой граммофон», уже будучи беременной.
В период интересного положения она решила не терять времени даром и заодно приняла участие в реалити-шоу «Беременные» наряду с еще тремя девушками. Как вы уже поняли, видеокамеры фиксировали каждый шаг женщин. 11 февраля 2018 года у Нелли Ермолаевой родился сын Мирон. Чтобы у ребенка было двойное гражданство, Нелли рожала в Майами.
Новость о разводе Нелли с Кириллом Андреевым прозвучала в конце декабря 2019 года как гром среди ясного неба. Причина разрыва была прозаична: любовь прошла, завяли помидоры, заел быт. Тем не менее супруги сумели сохранить дружеские отношения.
Нелли Ермолаева и ее сын. Фото: соцсети Нелли Ермолаевой
Брак с Алексеем Смагажевским
С конца 2021 года до марта 2022-го Нелли встречалась с мужчиной по имени Константин, не связанным с миром шоу-бизнеса.
Ермолаева не оставалась одна надолго. В мае 2023 года ее позвал замуж автор трансформационных марафонов и чемпион по самому массовому гвоздестоянию Алексей Смагажевский. Мужчина также воспитывает сына Ярослава.
Нелли Ермолаева и Алексей Смагажевский. Фото: соцсети Нелли Ермолаевой
Влюбленные поженились 8 июля прошлого года. Алексей и Нелли расписались в ЗАГСе на Барвихе, а само торжество, куда пригласили 100 человек, прошло в ресторане на Рублевке.
Сейчас Нелли счастлива с любимым мужчиной.
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