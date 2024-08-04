«Ох уж эта Бородина»: в Сети считают, что именно беременность вынудила Ксению засветить помолвочное кольцо

Алтайские страсти из реалити «Последний герой» стремительно перекочевали в соцсети Ксении Бородиной — ведущей проекта. Ее аудитория довольно быстро рассекретила ухажера знаменитости, хотя всем показалось, что именного этого и добивается счастливая женщина.
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А вот колечко на том самом пальчике так скоро увидеть никто не ожидал. Пара вместе около месяца (завязалось на съемках), а Ксения на свежих фотографиях уже красуется с огромным «булыжником». Особо тревожные подписчики умоляют Бородину присмотреться получше к Николаю Сердюкову: на носу шестой выпуск «Последнего героя», а одиозный «медведь» нажил себе в основном хейтеров.
Вот-вот родит
В Сети верят, что для скоропостижной помолвки в 41 год должна существовать серьезная причина. Например — беременность бывшей жены нынешнего мужчины. Блогер Алина Акилова после развода с Сердюковым счастлива в новых отношениях настолько, уже совсем скоро родит мальчика. Для ее избранника Магамеда Мамедова это будет первенец, в то время как у Алины есть уже малышка Николь (от Коли).
Алина Акилова (бывшая Сердюкова) ждет второго ребенка. Фото: соцсети Алины Акиловой
Хитросплетения судьбы на этом не заканчиваются. В прошлом Акилова и Бородина были подругами и близко общались. Все это, конечно, мило, но достаточно ли для форсирования отношений?
Саша: «Ох уж эта Бородина».
@: «Может, и пойдет рожать от Колясика, он ей уши лапшой зальет».
Valeriya: «Девы, а зачем рожать в 40, когда уже есть двое детей?»
Анна: «Ей не надоело их всех содержать?»
УТ: «За подругой донашивает».
KoреNь КаZZla: «Она от всех альфонсов рожает?»
Ирина Шиляева АН Альфа Дом: «А че ей? Бабки есть, популярность еще присутствует, не старая-морщинистая. Пусть хоть гарем себе заводит. А то, что они мужчинки-содержанки, ну так кто ее еще вытерпит».
katrin.erm2: «Коля противозачаточный какой-то. Вряд ли Ксения родит».
Елена: «Ну значит Колясик в порядке и профессионально альфонсит, раз от одной питательной к более питательной перепрыгивает. Это тоже надо уметь. Чтобы бабы велись — при наличии интернета и кучи грязного белья».
Один типаж
Но шуткам в Сети подверглись не только Ксюшины представления об идеальном мужчине. Игнорировать то, что Бородина и Акилова в софитах фотошопа — это одно лицо, просто невозможно. Так что не только Сердюков для телеведущий — «те же грабли», заметили комментаторы.
Ксения Бородина и Алина Акилова. Фото: соцсети героев публикации
Марина: «Без очков и не поймешь, кто из них кто».
Анастасия: «Согласна! Двое из ларца!»
АФ: «Да, обеспеченные простушки, которым можно ездить по ушам».
Ми Амор: «Очень интересно, сколько продлится этот роман. Николаю совсем нечего предложить… Планку он взял не слабую».
Veronika 23.03 «Колясик жаловался, что бывшая жена ему не готовила. Ксюша вроде тоже не готовит».
Марина: «Я не знаю, кто такая первая, но они одинаковые.. А этот Коля, он статусный, умный, красивый, успешный? Какие у него плюсы?»
Наталия: «Может парень просто не понял, что это не его баба?»
Zurida: «Это ж до какой степени она никому не нужна и не интересна, что кидается на мужиков с таким «авторитетом» и еще фотки обнимашек выкладывает».
В Сети верят, что для скоропостижной помолвки в 41 год должна существовать серьезная причина. Фото: соцсети Ксении Бородиной
Цвет настроения — страстный
Фотографиями кольца блог Бородиной не ограничивается. Конфетно-букетная Ксения выкладывает и пикантные снимки, получая массу комплиментов. Однако к этим восторгам нужно относиться аккуратно. Неприятные сравнения (например, с Погребняк, которая поторопилась с помолвкой из-за беременности) мистическим образом исчезают из комментариев. А вот поздравлений с первым месяцев в отношения в свадебном стиле — хоть отбавляй.
Конфетно-букетная Ксения выкладывает пикантные снимки. Фото: соцсети Ксении Бородиной
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