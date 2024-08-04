«Ох уж эта Бородина»: в Сети считают, что именно беременность вынудила Ксению засветить помолвочное кольцо

Алтайские страсти из реалити «Последний герой» стремительно перекочевали в соцсети Ксении Бородиной — ведущей проекта. Ее аудитория довольно быстро рассекретила ухажера знаменитости, хотя всем показалось, что именного этого и добивается счастливая женщина.

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А вот колечко на том самом пальчике так скоро увидеть никто не ожидал. Пара вместе около месяца (завязалось на съемках), а Ксения на свежих фотографиях уже красуется с огромным «булыжником». Особо тревожные подписчики умоляют Бородину присмотреться получше к Николаю Сердюкову: на носу шестой выпуск «Последнего героя», а одиозный «медведь» нажил себе в основном хейтеров.

Вот-вот родит

В Сети верят, что для скоропостижной помолвки в 41 год должна существовать серьезная причина. Например — беременность бывшей жены нынешнего мужчины. Блогер Алина Акилова после развода с Сердюковым счастлива в новых отношениях настолько, уже совсем скоро родит мальчика. Для ее избранника Магамеда Мамедова это будет первенец, в то время как у Алины есть уже малышка Николь (от Коли).