«Жаришка»: телезрители верят, что в восьмом выпуске «Выжить в Дубае» место Джигана займет Слава Чепурченко

В преддверии выходных создатели шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» интригуют общественность тем, что «такого исхода седьмого выпуска предугадать никто не мог». Напомним, что в прошлое воскресенье фанатам не показали, чем закончились малые испытания для Джигана и Никиты Плахотниченко. Всю неделю в Сети делали ставки на победителя и пришли к определенным выводам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль» .

Народное расследование сложило все намеки из анонса и публикации в соцсетях участников и пришло к выводу: удивляться действительно есть чему, ведь по результату этой битвы в реалити вернется Слава Чепурченко. Откуда такие выводы — разбиралась Teleprogramma.pro.

Накануне объединения

Масштабное дубайское шоу перевалило за свой экватор, а значит, наступило время настоящих страстей. Теперь зрители ждут таких сюжетных поворотов, чтобы ахнуть. Но и времени между выпусками зря не теряют. Так, из соцсетей стало ясно, что Джиган и Оксана Самойлова надолго не разлучались.