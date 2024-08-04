«Жаришка»: телезрители верят, что в восьмом выпуске «Выжить в Дубае» место Джигана займет Слава Чепурченко

В преддверии выходных создатели шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» интригуют общественность тем, что «такого исхода седьмого выпуска предугадать никто не мог». Напомним, что в прошлое воскресенье фанатам не показали, чем закончились малые испытания для Джигана и Никиты Плахотниченко. Всю неделю в Сети делали ставки на победителя и пришли к определенным выводам.
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Народное расследование сложило все намеки из анонса и публикации в соцсетях участников и пришло к выводу: удивляться действительно есть чему, ведь по результату этой битвы в реалити вернется Слава Чепурченко. Откуда такие выводы — разбиралась Teleprogramma.pro.
Накануне объединения
Масштабное дубайское шоу перевалило за свой экватор, а значит, наступило время настоящих страстей. Теперь зрители ждут таких сюжетных поворотов, чтобы ахнуть. Но и времени между выпусками зря не теряют. Так, из соцсетей стало ясно, что Джиган и Оксана Самойлова надолго не разлучались.
Olga Phuket_foryou: «Уже было расследование, что Джига с Самойловой вместе домой вернулись почти сразу после ее ухода».
Наталья: «Может, Слава вернулся? Они же с Торнике писали, что у них есть какой-то сюрприз».
Ira Gst: «Джиган уйдет. Был спойлер, что они с Самойловой вместе вернулись в Москву, и дети удивились, что они раньше приехали, чем планировали. Никита выиграет испытание».
Анонс восьмого выпуска с Сети разобрали по кусочкам. Фото: скриншот анонса ТНТ
Катана: «Оксана с Джиганом приехали домой вместе (по соцсетям вычислили). Скорее всего, она подождала Джигана, поэтому он сам вызвался на испытания, ему было без разницы: проиграет — уйдет. Выиграет — кого-то другого оставит вместо себя. Также, исходя из анонса, понятно, что это не Джиган и Никита едут на лодке. Торнике бросился первым. Спрыгивают ноги в шортах, похожие на Славу. Да и то, что Торнике со Славой хорошо сдружились, скорее всего, после возвращения Славы».
Настя Гусева: «Может быть, будет так, что в малом испытании выиграл Джиган, но отдал свое место тому, кто незаслуженно ушел (одно предположение, если смотреть по видео, то это Слава Чепурченко)».
Все продумано
Для тех, кто настроен скептически к этой версии, сыщики приготовили дополнительные аргументы. Не все так просто. Ведь чтобы Слава вернулся, его нужно вернуть — выйти с ним на связь, организовать перелет.
Катана: «Джиган выиграл испытание и попросил вернуть Славу вместо него».
Ксения: «Возможно, из-за этого они и перенесли в другую серию приход, нужно было время, чтобы прилететь».
Окс: «Ну, представьте: он просит вместо себя Славу, ясно, что надо вызвать его из Москвы, время прилететь».
К: «И поэтому медиаколонна не говорит, кто выиграл, потому что неизвестно, согласится ли Слава».
lil «Со Славой очень рабочая версия! Если бы выиграл Никита… тут нет смысла никакого интригу создавать. Джиган тоже… А вот с заменой это вариант, и становится понятно, зачем перенесли на следующую серию. Да и обещали какой-то сюрприз… Видимо, это он и есть».
Dasha Parastaeva: «И когда Слава уходил с проекта, он сказал, что если бы выиграл, то перешел бы в народную команду. То есть не исключаем тот факт, что он, может, пришел в народную команду, потому что Стоун на видео сказал: «Жаришка».
Славу Чепурченко совершенно зря списали со счетов после вылета, считают в Сети. Фото: ТНТ
Еще варианты
На возвращении Славы Чепурченко версии о сюрпризах на шоу в Сети не заканчиваются. Складывается впечатление, что сценаристам «Выжить в Дубае. Возвращение» было бы не лишним почитывать паблики для вдохновения, ведь отсутствием фантазии народ явно не страдает.
Любовь Синельникова: «Я думаю, их вернут, а чтобы кого-нибудь выкинуть, сделают испытание для оставшихся, а эти, типа, в гостинице (как на объединение, типа, у них иммунитет)».
Любовь Путинцева: «Я думаю, что они сыграют, но в итоге останутся оба, и будет объединение».
Яна Мажитова: «Чепурченко вернется, а Джига отдаст место Никите (или как его зовут там)».
Похоже, Слава Чепурченко еще поиграет в Дубае. Фото: ТНТ
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