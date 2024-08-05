Основал бренд одежды, Карл! Как крутил роман с актрисой, ездил в нетрезвом виде актер из сериала «Бесстыжие»

19 августа актеру Итану Каткоски исполняется 25 лет. Широкую популярность Итан приобрел благодаря роли хулигана Карла в американском сериале «Бесстыжие». Как же сложилась его судьба?

Разные роли Итана Каткоски

Артист появился на свет на Среднем Западе США, в городке Сент-Чарльзе штата Иллинойс. Родители мальчика были далеки от мира кино. Так, мама Итана Ивонна Кабрера по образованию — педагог, а отец Дэвид Каткоски работает инженером-программистом.

Уже в четыре года Итан впервые снялся в рекламе. В семь сыграл в рождественской комедии Дэвида Добкина «Фред Клаус, брат Санты», где одним из его партнеров стал голливудский актер Кевин Спейси. Создатели картины задавались вопросом, есть ли у Санта-Клауса семья. Идея такого фильма пришла к сценаристке Джесси Нельсон после подобного вопроса от ее дочери.

В 2009 году Итану Каткоски сыграл второстепенного персонажа Барто в хорроре с элементами триллера «Нерожденный» с участием Одетт Аннэйбл и Гэри Олдмена. В 2010-м — в остросюжетной драме «Приговор», основанной на реальных событиях.

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Участие в проекте «Бесстыжие»

Но, конечно, узнаваемость к Итану пришла после участия в сериале «Бесстыжие» — одноименном ремейке британского проекта. В центре сюжета — судьба семьи Галлагер. Главный герой сериала папа Фрэнк (Уильям Мэйси) страдает от алкогольной и наркотической зависимости, а еще не прочь приударить за женщинами. У его жены Фионы тоже проблем выше крыши. К примеру, у нее диагностировано биполярное расстройство. А еще непутевая мать семейства нередко уходила из дома.

Неудивительно, что шестерым детям таких родителей приходится рано повзрослеть и научиться заботиться о себе.

В сериале «Бесстыжие» Итан Каткоски играет Карла, проблемного ребенка и главного хулигана в семье Галлагеров. Но, несмотря на такое девиантное поведение, в душе Карл — отзывчивый и добрый мальчик.