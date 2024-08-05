Основал бренд одежды, Карл! Как крутил роман с актрисой, ездил в нетрезвом виде актер из сериала «Бесстыжие»

19 августа актеру Итану Каткоски исполняется 25 лет. Широкую популярность Итан приобрел благодаря роли хулигана Карла в американском сериале «Бесстыжие». Как же сложилась его судьба?
Разные роли Итана Каткоски
Артист появился на свет на Среднем Западе США, в городке Сент-Чарльзе штата Иллинойс. Родители мальчика были далеки от мира кино. Так, мама Итана Ивонна Кабрера по образованию — педагог, а отец Дэвид Каткоски работает инженером-программистом.
Уже в четыре года Итан впервые снялся в рекламе. В семь сыграл в рождественской комедии Дэвида Добкина «Фред Клаус, брат Санты», где одним из его партнеров стал голливудский актер Кевин Спейси. Создатели картины задавались вопросом, есть ли у Санта-Клауса семья. Идея такого фильма пришла к сценаристке Джесси Нельсон после подобного вопроса от ее дочери.
В 2009 году Итану Каткоски сыграл второстепенного персонажа Барто в хорроре с элементами триллера «Нерожденный» с участием Одетт Аннэйбл и Гэри Олдмена. В 2010-м — в остросюжетной драме «Приговор», основанной на реальных событиях.
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Участие в проекте «Бесстыжие»
Но, конечно, узнаваемость к Итану пришла после участия в сериале «Бесстыжие» — одноименном ремейке британского проекта. В центре сюжета — судьба семьи Галлагер. Главный герой сериала папа Фрэнк (Уильям Мэйси) страдает от алкогольной и наркотической зависимости, а еще не прочь приударить за женщинами. У его жены Фионы тоже проблем выше крыши. К примеру, у нее диагностировано биполярное расстройство. А еще непутевая мать семейства нередко уходила из дома.
Неудивительно, что шестерым детям таких родителей приходится рано повзрослеть и научиться заботиться о себе.
В сериале «Бесстыжие» Итан Каткоски играет Карла, проблемного ребенка и главного хулигана в семье Галлагеров. Но, несмотря на такое девиантное поведение, в душе Карл — отзывчивый и добрый мальчик.
Итан Каткоски. Фото: кадр из сериала «Бесстыжие»
К финалу сериала парень превращался из бывшего наркоторговца в самого ответственного полицейского в районе. Во время съемок в «Бесстыжих» ему приходилось совмещать работу с учебой, поэтому времени на главные роли в других проектах, конечно, не хватало. Но при этом Итан не отказывался от эпизодов и небольших ролей.
Так, он снялся в 19-м сезоне сериала «Закон и порядок», в телекартине «Власть в ночном городе», в полнометражном фильме Alex/October, в четвертой серии пятого сезона ситкома «Коннеры».
Всего же сериал «Бесстыжие» шел с 2011 по 2021 год. Актеры проекта 69 раз номинировались на самые разные телепремии.
Интересно, что и сам Итан иногда вел себя как хулиган. Так, в 2017 году его арестовали за вождение в нетрезвом виде, правда, потом сняли все обвинения.
Личная и творческая жизнь артиста сейчас
За время показа «Бесстыжих» Итан успел основать собственный бренд одежды под названием Khaotic Collective, а еще сняться в фильме Going Places, премьера которого намечена на 2024–2025 годы.
Также, помимо кино, Итан пробует себя и на музыкальном поприще. Так, в июле 2021 года он выпустил песню Erase me.
Итан Каткоски с актрисой Бриэль Барбоской. Фото: соцсети Итана Каткоски
Что же касается личной жизни Итана Каткоски, то он встречался с актрисой Бриэль Барбаской. Правда, неизвестно, вместе ли пара теперь, поскольку из их соцсетей исчезли все их совместные снимки. Но в любом случае такой красавец не останется долго один.
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