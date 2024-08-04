Бизнес, новый дом и поездка на VK Fest: в Сети вычислили победителя реалити «Выжить в Дубае»

Ни для кого не секрет, что участникам шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» не разрешено разглашать информацию, тем более о еще не вышедших выпусках. Но ребята ведут соцсети, а значит, избежать умозаключений разведывательной бригады из интернет-детективов никак не получится.

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В эти выходные любителей дубайских страстей ждет восьмой выпуск. Но в Сети как таковой интриги уже нет. Teleprogramma.pro не удержалась и подслушала аргументы, которые приводят в доказательство своей версии диванные сыщики.

Кто выиграл в «Выжить в Дубае. Возвращение»?

Аня Галянт и Никита Плахотниченко стремительно нарастили себе массу подписчиков. Ребята очаровали телезрителей своей молодостью и непосредственностью. Их любовь столкнулась с испытаниями на проекте и, кажется, победила.