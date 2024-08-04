Бизнес, новый дом и поездка на VK Fest: в Сети вычислили победителя реалити «Выжить в Дубае»

Ни для кого не секрет, что участникам шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» не разрешено разглашать информацию, тем более о еще не вышедших выпусках. Но ребята ведут соцсети, а значит, избежать умозаключений разведывательной бригады из интернет-детективов никак не получится.
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В эти выходные любителей дубайских страстей ждет восьмой выпуск. Но в Сети как таковой интриги уже нет. Teleprogramma.pro не удержалась и подслушала аргументы, которые приводят в доказательство своей версии диванные сыщики.
Кто выиграл в «Выжить в Дубае. Возвращение»?
Аня Галянт и Никита Плахотниченко стремительно нарастили себе массу подписчиков. Ребята очаровали телезрителей своей молодостью и непосредственностью. Их любовь столкнулась с испытаниями на проекте и, кажется, победила.
Анна Галянт стала изгоем в команде, но проигрывать на малых испытаниях категорически отказывается. Фото: ТНТ
Да, именно Аню и Никиту считают теми самыми счастливчиками, которые увезли 10 миллионов из арабской пустыни. И тут уже неважно кто из них конкретно. Парочка и после проекта ведет соцсети как единое целое, так что в правдивости их отношений сомневаться не приходится.
«Если окажусь победительницей, то открою свою студию танцев, где обучала бы детей современному виду спорта — pole sport, которым занимаюсь уже пять лет», — заявила Галянт, появившись в третьем выпуске шоу.
Но это красивые слова на камеру, которые можно было произносить. Гораздо интереснее, о чем ребята молчат. Ведь жизнь идет, а количество вопросов, на которые Аня и Никита отказываются отвечать подписчикам, только увеличивается. Но их не проведешь.
Светлана Н: «Не все звезды на благотворительность тратят выигрыш. Ангарская, например, кредиты свои закрыла, танцор из «Выживалити» дом собирался строить для матери».
Савва: «Она строит место для своего бизнеса, а не дом».
Марина Соловей: «Не удивлюсь, если победитель именно она. Но девушка очень неприятная, конечно».
Почему на VK Fest 2024 пригласили только Аню и Никиту?
Вот один из вопросов, на который Галянт и Плахотниченко упорно не отвечают. Но! За них это делают соплеменники, оставшиеся без козырных приглашений на крутое мероприятие, которое в этом году прошло в пяти российских городах.
Народная коалиция выложила публикацию с провокационным комментарием: «Как думаете, почему именно Никиту и Аню пригласили на VK Fest?» Увиливание от прямых ответов подталкивает на размышления о победе популярной пары.
Ради победы Никита Плахотниченко готов на все, но еще больше — ради своей женщины. Фото: ТНТ
Кто купил машину и на кого она оформлена?
А вот еще интересный момент. 19-летняя Галянт проболталась, что водит машину. Фанатам тут же стали интересны подробности: чья она — Ани или Никиты? Как приобретать машину, не находясь в браке — она же не будет совместно нажитым имуществом?
«Я не буду отвечать на этот вопрос», — с широкой улыбкой заявила Анна.
О, да это настоящий намек на сенсацию! Ведь если бы машина была подарена родителями, например, девушка вряд ли об этом умолчала. А теперь вспомним, что перед съемками в «Выжить в Дубае» Никита заявил, что он собирался сделать любимой девушке предложение.
А вдруг пара (которая в отношениях четыре года) расписалась после проекта и машина теперь является совместно нажитым имуществом? Но так как нельзя оглашать результаты реалити, сообщение о свадьбе будет только после выхода финала. Но это для наивных.
Ма Мак: «Если честно, уже действительно, все понятно и неинтересно. Организаторы тянут Аню и Никиту, он выиграет, купит авто и сыграет свадьбу на которой будет Седакова».
Аня и Никита пережили много негатива на проекте от своих. Фото: ТНТ
Галянт и Плахотниченко перебрались в Москву и строят дом
В публикациях ребят мелькает исключительно столица, хотя сами они из ДНР. Никто не берется судить — переезд это или просто затянувшийся отдых, но звоночки имеются. Так, Аня объявила об открытии бизнеса. А недавно она сняла изнутри на видео внутреннюю отделку дома и подписала «Строится мое счастье». Жирнее намека уже не найти, заключили в Сети.
Nata Sha: «Если она выиграет, буду только рада».
Татьяна Сорокина: «Учитывая из чего строит дом, может и не победитель».
Алена делится мнением: «Многие делают вывод о покупке машины и открытии бизнеса Аней, я думаю, это мог организовать ей парень. Плюс им заплатили за участие, а значит, они могут себе позволить на восходящей волне реализовать свои планы».
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