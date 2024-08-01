Вячеслав Чепурченко — о четвертом сезоне сериала «Жуки» и шоу «Выжить в Дубае»: «Сердечно принял весь хейт»

С 21 мая в Калужской области идут съемки четвертого сезона сериала «Жуки». Проект создается для телеканала ТНТ. Изначально создатели планировали ограничиться тремя сезонами, но решили, что им еще есть что сказать своим зрителям.

Что уже известно о четвертом сезоне сериала «Жуки»

Съемки телесериала проходят в трех основных местах: деревне Нижние Подгоричи, Перемышле и Калуге. Главные роли по-прежнему исполнят Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров, Вадим Дубровин и Максим Лагашкин.

Напомним, по сюжету сериала три айтишника отправились в деревню на альтернативную службу, но при этом продолжили работать над приложением для знакомств, которое они пытались продать американцам. В результате сельская жизнь настолько пришлась им по душе, что парни решают остаться там. В четвертом сезоне героев ждут увлекательные приключения и новые романтические истории.

Кстати, жители Калуги рассказали, что уже стали свидетелями экстремальных съемок. Они увидели, как с Гагаринского моста был сброшен Майбах.

Пока другие подробности съемок не сообщаются. Однако на праздновании дня рождения Анатолия Цоя корреспондент Teleprogramma.pro повстречала исполнителя одной из главных ролей Вячеслава Чепурченко и попросила его немного рассказать о проекте. Однако актер был весьма краток.