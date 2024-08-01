Вячеслав Чепурченко — о четвертом сезоне сериала «Жуки» и шоу «Выжить в Дубае»: «Сердечно принял весь хейт»

С 21 мая в Калужской области идут съемки четвертого сезона сериала «Жуки». Проект создается для телеканала ТНТ. Изначально создатели планировали ограничиться тремя сезонами, но решили, что им еще есть что сказать своим зрителям.
Что уже известно о четвертом сезоне сериала «Жуки»
Съемки телесериала проходят в трех основных местах: деревне Нижние Подгоричи, Перемышле и Калуге. Главные роли по-прежнему исполнят Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров, Вадим Дубровин и Максим Лагашкин.
Напомним, по сюжету сериала три айтишника отправились в деревню на альтернативную службу, но при этом продолжили работать над приложением для знакомств, которое они пытались продать американцам. В результате сельская жизнь настолько пришлась им по душе, что парни решают остаться там. В четвертом сезоне героев ждут увлекательные приключения и новые романтические истории.
Кстати, жители Калуги рассказали, что уже стали свидетелями экстремальных съемок. Они увидели, как с Гагаринского моста был сброшен Майбах.
Пока другие подробности съемок не сообщаются. Однако на праздновании дня рождения Анатолия Цоя корреспондент Teleprogramma.pro повстречала исполнителя одной из главных ролей Вячеслава Чепурченко и попросила его немного рассказать о проекте. Однако актер был весьма краток.
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Вячеслав Чепурченко. Фото: кадр из сериала «Жуки»
«На самом деле персонажи «Жуков» практически не меняются»
— Вячеслав, как изменится ваш герой в новом сезоне «Жуков»?
— На самом деле персонажи практически не меняются. А изменяется ситуация. В деревне «Жуки» возникнет глобальная проблема, с которой придется бороться всем героям третьего сезона.
— А что за такая глобальная проблема?
— Уничтожение деревни.
— А были ли уже какие-то экстремальные съемки с вашим участием?
— Были, но не у моего героя. В сериале появляются новые персонажи. Чтобы попасть в нашу команду, им предстояло пережить многое.
— Не могу не затронуть и другую тему. Как вы сейчас воспринимаете весь хейт и все те испытания, с которыми вы столкнулись в шоу «Выжить в Дубае»?
— Ранее я участвовал в проекте «Новые звезды в Африке». И после этого сердечно принял все то, что там было, весь хейт.
Но сейчас я понимаю, что это же все шоу и что нужно чуть-чуть легче к этому относиться. Я там был красавчик. Поэтому все будет хорошо!
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