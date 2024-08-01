«Мне уже избрали меру пресечения»: как Юлия Колисниченко из «Дома-2» хотела проучить Тиграна Салибекова, но оказалась в федеральном розыске

Похоже, в жизни бывшей участницы «Дома-2» Юлии Колесниченко-Салибековой наступила черная полоса. Так, экс-супруга Тиграна Салибекова обвинила своего бывшего кавалера Оганеса Ванояна в насилии, но он подал на женщину в суд за клевету и начал преследовать ее.
Ваноян обратился в полицию, и против Юлии, с которой у него случился короткий роман, возбудили уголовное дело.
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Юлия Колесниченко: «Мне уже избрали меру пресечения. Как такое возможно?»
По словам Юлии, ситуация обернулась для нее таким образом, что сейчас она сама находится в федеральном розыске под подпиской о невыезде — и этом при том, что сама не преступала закон.
Как уверяет Колесниченко, бывший партнер буквально преследует ее: звонит по ночам, дышит в трубку, постоянно пишет эсэмэски, приглашает на встречи, но женщина не может даже поменять номер телефона, поскольку к нему привязаны все рабочие контакты. А для человека, который занимается рекламой 12 лет, потеря контактов чревата последствиями.
Юлия Колесниченко и Тигран Салибеков на проекте «Дом-2»
«Это не просто ссора между двумя людьми, здесь замешано Гагаринское управление. Я не видела материалы дела, не писала объяснительную, а мне уже избрали меру пресечения. Как такое возможно?» — уверяет Колесниченко.
По словам Юлии Колесниченко, она готова дать любые показания, лишь бы Оганес отстал от нее. Дошло до того, что Колесниченко боится, что ей могут плеснуть в лицо кислотой или же устроить автомобильную аварию.
Более того, женщина уверена, что бывший муж и бывший любовник объединились между собой, чтобы вредить ей.
Впрочем, у Оганеса Ванояна тоже есть своя версия происшедших событий. Он утверждает, что Колесниченко якобы стала мстить ему за то, что он отказался пакостить Тиграну Салибекову.
Версия Оганеса Ванояна
Оганес и Юлия познакомились в Смоленской области при довольно экстремальных обстоятельствах. В тот день автомобиль Юлии, которая находилась в машине вместе с детьми, попал в кювет.
В это время на месте аварии как раз оказался Оганес Ваноян, который начал оказывать пострадавшей всяческую помощь: вызвал эвакуатор, а затем отвез женщину и ее детей в гостиницу, где он работал. После такого необычного знакомства между Оганесом и Юлией вспыхнул роман, они были вместе несколько дней.
По версии Оганеса Ванояна, Юлия попросила его помочь ей проучить Тиграна Салибекова.
Оганес Ваноян. Фото: скриншот телеканала «Рен-ТВ»
«Разговор такой зашел: «Я смотрю, по татуировкам ты ранее судимый?» Я говорю: «Да, я ранее судимый. Было дело по молодости». «Вот у меня бывший муж, он меня терроризирует. Давай я тебе денег заплачу, помоги мне подкинуть ему наркотики», — рассказал Ваноян «Рен-ТВ».
По словам Оганеса Ванояна, он отказался принимать участие в такой «инсценировке». И якобы тогда Юлия начала угрожать, что обвинит его в изнасиловании. И, по версии Оганеса, спустя полтора месяца осуществила свою угрозу.
Как уверяет Оганес Ваноян, после этого инцидента его уволили с работы, однако полиция не нашла в его действиях состава преступления. И дело против него не возбудили. После этого Ваноян сам решил обратиться к стражам порядка.
По словам Юлии Колесниченко, все сказанное мужчиной — ложь. Но теперь Юлия и сама может оказаться по ту сторону закона. А Teleprogramma.pro только остается следить за ситуацией.
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