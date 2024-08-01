«Мне уже избрали меру пресечения»: как Юлия Колисниченко из «Дома-2» хотела проучить Тиграна Салибекова, но оказалась в федеральном розыске

Похоже, в жизни бывшей участницы «Дома-2» Юлии Колесниченко-Салибековой наступила черная полоса. Так, экс-супруга Тиграна Салибекова обвинила своего бывшего кавалера Оганеса Ванояна в насилии, но он подал на женщину в суд за клевету и начал преследовать ее.

Ваноян обратился в полицию, и против Юлии, с которой у него случился короткий роман, возбудили уголовное дело.

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Юлия Колесниченко: «Мне уже избрали меру пресечения. Как такое возможно?»

По словам Юлии, ситуация обернулась для нее таким образом, что сейчас она сама находится в федеральном розыске под подпиской о невыезде — и этом при том, что сама не преступала закон.

Как уверяет Колесниченко, бывший партнер буквально преследует ее: звонит по ночам, дышит в трубку, постоянно пишет эсэмэски, приглашает на встречи, но женщина не может даже поменять номер телефона, поскольку к нему привязаны все рабочие контакты. А для человека, который занимается рекламой 12 лет, потеря контактов чревата последствиями.