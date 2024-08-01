«Еще окажется, что он детей девять месяцев вынашивал и рожал»: чем занимается муж Бакальчук, который не смог обвести вокруг пальца бдительных пользователей Сети

«Борись за свою любовь», — видимо, так подумал Владислав Бакальчук и создал личный блог, в котором теперь подробно рассказывает подписчикам о своей беде. А поведать есть о чем: его супруга, богатейшая женщина России Татьяна Бакальчук, во всеуслышание объявила, что официально подала на развод.
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Вот только интернет-пользователи разводят руками, мол, чего простым смертным переживать о семейной драме богачей? Одни открыто осуждают поведение 47-летнего мужчины, который начал активно полоскать грязное белье в инфополе. Другие относятся к нему с пониманием: на что только не пойдешь ради большой любви к «Ягодкам»! Teleprogramma.pro узнала, удалось ли Владиславу хоть кого-то разжалобить своими откровениями.
Лес рубят — щепки летят
Пока еще муж Татьяны жалеет, что их разбирательства стали достоянием общественности. Но своей вины он в этом не видит. Раз благоверная не идет на контакт (находясь, по его словам, под дурным влиянием), приходится вот так — посвящать общественность в реальную историю создания бизнес-империи.
Так, народ узнал, что статус Татьяны как «основательницы Wildberries» всегда был элементом маркетинга, ведь образ self-made woman хорошо помогал в развитии и продвижении. Ответ не заставил себя ждать.
TashaZOVW «Обиженный мужичонка. Жил за счет жены, а теперь понял, что работать придется».
Алексей Антонов: «Переживаю за их отношения больше, чем за собственные».
ivan bobrov «Богатые тоже плачут».
D@ZENT «Очередная сказка. То, что кинули его, обычное дело».
Владимир «Ну все, можно кино снимать...»
Nadiya: «Плачет, какая жена нехорошая. Не отдала «его» миллиарды».
Роза: «Она недавно родила седьмого ребенка. Ненависть резко проявилась, видимо».
Муж Татьяны Бакальчук общается со своими поклонниками. Фото: соцсети Владислава Бакальчук
О Бакальчук — «Когда оформил бизнес на жену»
Еще Владислав признался, что все это время был не против вкладываться в бизнес и оставаться в тени супруги. К сожалению, теперь ситуация сложилась так, что ему приходится напоминать ей об этом, а заодно и забирать у людей веру в то, что бизнес-империю можно раскачать, имея 700 долларов в кармане.
Your meme Goddess: «Ага-ага, мужик специально не дал себе никаких прав на бизнес, хотя это он все сам якобы тянул и основал, просто потому что он такой добрый, а не потому, что он ничего для бизнеса не сделал. Сейчас еще окажется, что он детей девять месяцев вынашивал и рожал, а почести и права жене отдал, чтобы поддержать ее self-made woman образ».
Alisa Almazova «У него 1% — это 6 ярдов рублей, проживет как-то, бедолага».
Юрий: «Мужики! Никогда не ведите совместных дел с женой. В конечном итоге будете виноваты, а то, что вкладывали все свое время и деньги в бизнес, даже никто не сможет вспомнить. Жена — это чужая женщина. Запомните эту истину. То, что вы считали ее родной и семьей, а бизнес совместным, это уже будут чисто ваши проблемы».
Колеся: «Бейся до конца, делить 50/50, с нынешними женами держать ухо востро нужно».
Алекс: «А чего он слезы долларами не вытирает?»
Владислав признался, что все это время был в тени супруги. Фото: Global Look Press
Чем занимается муж Бакальчук
Адвокат Екатерина Гордон в интервью Life.ru заявила, что Владислав Бакальчук создает фикцию рейдерского захвата, потому что не хочет остаться в проигрыше после развода. Тот факт, что он начал искать протекцию у влиятельных людей, косвенно говорит о том, что 50/50 ему при разводе не светит. Но в Сети все равно верят в лучшее.
Ник З: «Понимаю бы сливались с Илоном Маском, а то будут теперь год мусолить эту тему».
Виталий «Их развод только ради рекламы. Она решила брататься с китайцами полгода назад. А теперь, видимо, их «совместная работа» принесла огромные убытки и нужен хайп».
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