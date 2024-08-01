«Еще окажется, что он детей девять месяцев вынашивал и рожал»: чем занимается муж Бакальчук, который не смог обвести вокруг пальца бдительных пользователей Сети

«Борись за свою любовь», — видимо, так подумал Владислав Бакальчук и создал личный блог, в котором теперь подробно рассказывает подписчикам о своей беде. А поведать есть о чем: его супруга, богатейшая женщина России Татьяна Бакальчук, во всеуслышание объявила, что официально подала на развод.

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Вот только интернет-пользователи разводят руками, мол, чего простым смертным переживать о семейной драме богачей? Одни открыто осуждают поведение 47-летнего мужчины, который начал активно полоскать грязное белье в инфополе. Другие относятся к нему с пониманием: на что только не пойдешь ради большой любви к «Ягодкам»! Teleprogramma.pro узнала, удалось ли Владиславу хоть кого-то разжалобить своими откровениями.

Лес рубят — щепки летят

Пока еще муж Татьяны жалеет, что их разбирательства стали достоянием общественности. Но своей вины он в этом не видит. Раз благоверная не идет на контакт (находясь, по его словам, под дурным влиянием), приходится вот так — посвящать общественность в реальную историю создания бизнес-империи.

Так, народ узнал, что статус Татьяны как «основательницы Wildberries» всегда был элементом маркетинга, ведь образ self-made woman хорошо помогал в развитии и продвижении. Ответ не заставил себя ждать.